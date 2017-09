Legia cudzoziemska – Nowakowski, Sulima, chudszy Jeter

Jobi Wall naprawdę często rzuca za trzy, a jego rzut jest bardzo szybki. Jorge Bilbao lubi walczyć i dobrze się ustawia, a Isaiah Wilkerson bardziej imponuje sylwetką nabitą mięśniami niż organizacją gry.

Po zwycięstwie z GKS Tychy w Warszawie, Legia rozegrała dwa sparingi na Pomorzu. Z ciężkimi nogami i po mocnych treningach, ale praktycznie wszystkie zespoły są obecnie na tym etapie przygotowań. Legioniści najpierw pokonali 101:88 Czarnych Słupsk (do przerwy było aż 63:37), a potem przegrali 66:82 z Treflem Sopot (45:71 po trzech kwartach).

Deszcz trójek zza Muru

W obu spotkaniach najskuteczniejszym strzelcem warszawian był Jobi Wall, którego obserwatorzy spotkań jednoznacznie wskazują na gracza, który powinien być punktowym liderem Legii. Z Czarnymi rzucił 20 punktów, z Treflem dodał 14.

Amerykanin po lidze czeskiej przyszedł do PLK z reputacją strzelca, który często rzuca z obwodu i w sparingach to pokazuje – z Czarnymi Wall trafił pięć trójek, z Treflem już w pierwszej akcji zdobył trzy punkty po akcji pick and pop. A potem dodał kolejne trzy trafienia z dystansu. – Pierwsze skojarzenie: Michał Nowakowski – mówi jeden z obserwatorów sparingu.

Wall wygląda na mniej niż 199 cm wzrostu, które mu się przypisuje i gra jak trójka, natomiast trener Legii Piotr Bakun ustawia go jako czwórkę. Ewidentnie rzucającą, rozciągającą grę. W Sopocie Amerykanin rzadziej grał z piłką do kosza, a w starciu z wyższymi Nikolą Markoviciem i Filipem Dylewiczem nie miał zbyt wielkich szans w grze tyłem do kosza. W obronie zresztą też.

Jorge trochę uziemiony

Pod koszem bić się lubi za to Jorge Bilbao (10 punktów z Czarnymi, 4, ale też uraz barku z Treflem). Jak mówią rywale ze Słupska – hiszpańska wersja Krzysztofa Sulimy. Bilbao na pewno jest silny i nie boi się używać ciała w walce.

Potrafi zająć dobrą pozycję pod koszem, zebrać i dobić. Żeby jednak zdobywał punkty po swoich akcjach, trzeba mu dobrze dograć piłkę. Sam raczej nic nie wykreuje, choć raz ładnie objechał Laurisa Blausa od linii końcowej.

Inna obserwacja odnośnie Bilbao – skuteczny pod obręczą, dosłownie. Hiszpan nie skacze wysoko, nie jest tzw. obrońcą obręczy, zawodnikiem blokującym. Pod tym względem Legia – mając Bilbao na piątce, Walla na czwórce, a na ławce Mateusza Jarmakowicza, Adama Linowskiego i Tomasza Andrzejewskiego – wygląda dość wątło.

Punkty z przepchnięcia

Trzeci zagraniczny zawodnik, Isaiah Wilkerson, w opinii obserwatorów sparingów Legii, nie jest taką typową jedynką. Bliżej mu do dwójki, która może poklepać, ale niekoniecznie dobrze zorganizować grę. W Sopocie porównali go do odchudzone wersji Lance’a Jetera, byłego obwodowego Trefla.

Wilkerson nie jest szybki, ale jest za to bardzo silny. I potrafi tę siłę wykorzystać – przepchnąć się pod kosz, nawet zagrać tyłem do obręczy. Raczej nie jest typem strzelca, który ma pewność rzutu z dystansu.

W Legii Bakun ustawia Wilkersona czasem jako rzucającego przy Łukaszu Wilczku, ale generalnie jednak na jedynce. Z Czarnymi Amerykanin zdobył 11 punktów, z Treflem dodał 8.

ŁC

