Legia demoluje AZS – Koszalin na wycieczce w stolicy

Pokaz skuteczności Legii i zawstydzająca postawa gości. Zespół z Warszawy zaliczył czwarte zwycięstwo w sezonie, pokonując koszalinian 103:68.

Trzeba oddać Legii, że po pierwsze potrafiła skorzystać z okazji, a po drugie zagrała naprawdę skutecznie. Skoro goście nie przykładali się do obrony, to skoncentrowani gospodarze zaczęli od 14:2, a potem prowadzili 21:6. Szalał sobie Anthony Beane, który już w 1. kwarcie zdobył 18 punktów.

AZS także w ataku wyglądał szokująco źle. Do przerwy goście trafili 1/14 z dystansu, mieli nawet dziwne problemy (7/15) z rzutami wolnymi. Do przerwy w Warszawie był już pogrom 59:30. A potem różnica zaczęła rosnąć… W połowie 3. kwarty było już zasłużone 74:33 dla Legii!

Beane skończył mecz z 23 punktami, 9 zbiórkami i 6 asystami. Dobrze grał Michał Kołodziej, który na tle obrońców AZS wyglądał jak ligowy weteran z 10-letnim stażem. Zdobył 20 punktów i miał 6 zbiórek. Legia w meczu trafiła świetne 48% (16/33) rzutów z dystansu.

AZS dla odmiany zaliczył 3/24 z dystansu, a porządnej obrony do końca spotkania nie stwierdzono. Komentarz jest zbyteczny.

