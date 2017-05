Legia z dobrym otwarciem – 2 wygrane od PLK

Bardzo dobra forma w ataku dała drużynie z Warszawy wygraną 90:80 z GTK Gliwice. Liderem zespołu w decydujących momentach był Łukasz Pacocha.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

To wcale nie był łatwy mecz dla Legii. Pierwsza połowa należała wręcz do GTK. Gości z Gliwic, po wyrównanym początku, wygrali II kwartę aż 27:22 i do przerwy prowadzili różnicą 5 oczek.

Po zmianie stron gospodarzom zaczęło tak dobrze iść w ataku, że goście mieli coraz większe problemy z dotrzymaniem Legii kroku. Świetny był doświadczony Łukasz Pacocha, który w samej drugiej połowie miał 17 punktów i 7 asyst. Trafił też 4/5 rzutów z dystansu. Szeroki skład Legi pozwoliła trenerowi Bakunowi ukryć jakoś nieobecność Marcela Wilczka.

Mecz i tak do samego końca był wyrównany. Na niecałe 4 minuty przed końcem Gliwice przegrywały zaledwie 80:83. Ważne punkty dla Legii zdobywali jednak w końcówce Grzegorz Kukiełka, Adam Linowski i Łukasz Wilczek.

Najwięcej punktów dla GTK (19) zdobył Kacper Radwański, a trafił tylko 2/8 rzutów z dystansu. Wszechstronny Marcin Salomonik zanotował 11 punktów, 8 zbiórek, 4 asysty i 2 przechwyty.

Stan rywalizacji – 1:0 dla Legii. Drugie spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 18:00, również w Warszawie. Do PLK awansuje zespół, który pierwszy wygra 3 spotkania.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Pełne statystyki z meczu TUTAJ>>

RW