Legia dopiero po dogrywce – mamy komplet półfinalistów

Legia ze Spójnią i Sokół z Gliwicami – tak wyglądają pary półfinału play-off I ligi. Wielkich niespodzianek w ćwierćfinałach nie było, choć Spójnia awansowała z niższej pozycji, a warszawianie momentami męczyli się z Biofarmem i mecz nr 4 wygrali po dogrywce.

Biofarm Basket Poznań w sobotę przegrał z Legią 63:70 i w niedzielę grał z nożem na gardle. Ale walczył, w połowie trzeciej kwarty wygrywał nawet 50:34. Jedna potem legioniści zrobili zryw 15:0 i to oni mieli przewagę w ostatnich minutach. Nie utrzymali jej jednak, świetna skuteczność Jakuba Fiszera (26 w meczu!) pozwoliła gospodarzom doprowadzić do dogrywki.

W niej warszawianie dobrze rzucali z dystansu, trafiał szczególnie Grzegorz Malewski – goście prowadzili od początku i choć Biofarm gonił i zbliżał się na dystans jednego rzutu, to już Legii nie dogonili. Koszykarze Piotra Bakuna wygrali mecz 82:77, a całą serię 3-1.

W półfinale Legia spotka się ze Spójnią, która w weekend dwukrotnie pokonała GKS Tychy. Szczególnie zacięty był mecz niedzielny – stargardzianie przegrywali w 28. minucie 53:69, ale potem świetną skutecznością popisywali się Hubert Pabian (21 punktów w meczu), Wojciech Fraś i Marcin Dymała. Kluczową trójkę, która ustaliła wynik meczu na 87:83 na 16 przed końcem trafił Pabian.

W zespole ze Stargardu bardzo dobrze spisywał się w weekend Dymała (28 punktów w sobotę, 13 oraz 8 zbiórek i 5 asyst w niedzielę), nieźle grali też Damian Janiak i Paweł Śpica. Spójnia została jedynym zespołem z niższego miejsca, który awansował do półfinału, choć poziom zespołów z miejsc 3-6 był wyrównany, w rundzie zasadniczej drużyna Krzysztofa Koziorowicza przegrała tylko jeden mecz mniej niż Tychy.

W drugim półfinale spotkają się Sokół Łańcut z GTK Gliwice, które swoje rywalizacje zakończyły już w niedzielę pokonując 3-0 Pogoń Prudnik oraz Jamalex Polonię 1912 Leszno. Jednak o ile Sokół mecz nr 3 wygrał pewnie, 73:59, tak Gliwice miały emocjonującą końcówkę, zwyciężyły tylko 62:61. Rzut na zwycięstwo i podtrzymanie serii miał dla Polonii Jakub Koelner, ale spudłował.

Ćwierćfinały play-off:

Legia Warszawa –Basket Poznań 3-1

Sokół Łańcut – Pogoń Prudnik 3-0

GTK Gliwice – Polonia Leszno 3-0

GKS Tychy – Spójnia Stargard 1-3

Półfinały:

Legia – Spójnia

Sokół – Gliwice

