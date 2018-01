Legia z doświadczonym centrem – czy wreszcie przyjdą zwycięstwa?

Andrejs Šeļakovs, doświadczony łotewski środkowy, został nowym podkoszowym Legii Warszawa. Dobrze zbierający zawodnik może zadebiutować już w środowym meczu w Radomiu.

Jedna z licznych dziur kadrowych Legii widniała dotąd pod koszem – Hunter Mickelson jest może zawodnikiem obiecującym i zaangażowanym, ale podstaw europejskiej koszykówki wciąż musi się uczyć. Jorge Bilbao jeszcze nie zagrał i może nigdy w Warszawie nie zagra. Mało przydatny w PLK Mateusz Jarmakowicz coraz gorzej dogaduje się ze sztabem szkoleniowym i możliwe, że wróci do 1. ligi. Jedynym pewnym elementem jest weteran Tomasz Andrzejewski, ale nie jest to opcja wystarczająca do wygrywania meczów w ekstraklasie.

Ograny w wielu ligach Andrejs Šeļakovs (29 lat, 208 cm) na pewno będzie wzmocnieniem także pod względem taktycznym – mała skrupulatna realizacja założeń to jeden z problemów, które regularnie wymienia trener Tane Spasev.

Łotewski środkowy w obecnym sezonie występował w litewskiej ekstraklasie w zespole BC Dzūkija, gdzie w roli rezerwowego środkowego szło mu zwyczajnie kiepsko – spędzając średnio niecałe 14 minut na parkiecie, trafiał zaledwie 29.6 % rzutów z gry. Dobrze za to zbierał, średnio 5.5 piłki na mecz.

W grudniu wrócił na Łotwę, gdzie rozegrał dwa spotkania w zespole Betsafe Lipawa. W meczach tych Selakovs notował lepsze statystyki – 26 minut, 14 pkt. (6/10 z gry), 10 zbiórek oraz 29 min., 22 pkt. (7/11 z gry), 9 zbiórek (6 w ataku) oraz aż 14 wymuszonych przewinień (8/17 za 1).

W poprzednim sezonie reprezentował barwy łotewskiego BK Jekabpils. Wcześniej grał m.in. w BK Ventspils (m.in. w Europe Cup), a także w drugoligowych klubach Hiszpanii (CB Tarragona i Club Melilla Baloncesto), na Ukrainie (BC Odessa) oraz w Kosowie (Sigal Prisztina).

Czterokrotnie zdobywał z łotewskimi zespołami medale – w 2010 roku był wicemistrzem kraju z VEF Ryga, rok później w tym samym zespole został mistrzem Łotwy, a w latach kolejnych dwukrotnie zdobywał także brąz.

Selakovs od 2004 roku występuje w drużynach narodowych Łotwy – kolejno w kadrach do lat 16, 18 i 20, a od 2010 do 2015 roku był zawodnikiem pierwszej reprezentacji swojego kraju, występując m.in. na Eurobaskecie w roku 2011 oraz dwa lata później.

