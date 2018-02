Legia z drugą wygraną – Beane jest niesamowity

Aż 41 punktów Anthony’ego Beane’a, triple – double Quintona Hookera i dogrywka – działo się! Po wielkich emocjach w Gliwicach Legia pokonała GTK 101:94.

Po pierwsze, to nie jest tak, że Legia to tylko Anthony Beane. Cały zespół z Warszawy zaimponował zaangażowaniem, mógł już wygrać mecz w regulaminowym czasie gry. Bardzo dobrze wypadł niedawny nabytek Michał Kołodziej (13 pkt.), dużo dobrego pod koszami (16 pkt., 6 zbiórek) zrobił Hunter Mickelson. Aż 41 minut wytrzymał na parkiecie Łukasz Wilczek, nie dość, że wyrwał aż 11 zbiórek, to jeszcze trafił 2 ważne trójki, choć zwykle różnie jest u niego z rzutem.

Po drugie, Anthony Beane, trochę wbrew reputacji, nie jest tylko jednostronnym strzelcem, rzucającym bez względu na efekt. Już w kolejnym meczu (poprzednio 34 pkt. z Asseco) jego skuteczność z gry – mimo trudnych rzutów i mocnej obrony rywala – jest naprawdę dobra. Tym razem trafił 12 na 20 (60%), wymusił 10 fauli i był nie do zatrzymania w dogrywce. Prawdziwa gwiazda ligi.

GTK było lepsze w pierwszej połowie, ale nie na tyle, aby uciec Legii na dobre. Drugie triple – double sezonu w PLK zaliczył Quinton Hooker, który zanotował 20 punktów, 13 zbiórek i aż 16 asyst. To jego akcji w końcówce zawdzięczają gospodarze, że do dogrywki w ogóle doszło. 16 asyst to zaś rekord obecnego sezonu w całej lidze.

Gospodarze zagrali bez Roberta Skibniewskiego i trochę jego spokoju momentami w ich grze brakowało. Legia dla odmiany, to spore zaskoczenie, w całym meczu popełniła tylko 5 strat – taka rozwaga i poukładany atak to nowość w jej grze. Było to drugie zwycięstwo zespołu Tane Spaseva w sezonie, GTK jest wyraźnie wyżej, ma teraz bilans 8-14.

