Legia egzotyczna – Addison Spruill na testach

24-letni Amerykanin ostatnio grał w Katarze, a wcześniej w Japonii. Możliwe, że mierzący 193 cm gracz z nowojorskiego Bronksu będzie rozgrywającym Legii.

Addison Spruill we wtorek przyleciał do Warszawy i w najbliższych dniach będzie testowany przez Piotra Bakuna na treningach. Jeśli podpisze kontrakt, będzie trzecim obcokrajowcem w Legii po Jorge Bilbao oraz Jobim Wallu.

W 2015 roku obwodowy, który podobno może być także jedynką, ukończył uczelnię North Carolina-Wilmington, dla której w swoim drugim i ostatnim sezonie zdobywał średnio po 14,2 punktu, 6,5 zbiórki oraz 1,6 asysty. Pierwszy zawodowy kontrakt podpisał w Japonii – w San-En Neophoenix utrzymał się jednak tylko przez 8 meczów, zdobywał średnio po 9,6 punktu. Potem został zwolniony.

Nowego klubu w tamtym sezonie nie znalazł, pracował nad sobą w USA, podobno sporo schudł. Próbował zaczepić się do D-League, ale w minionym sezonie reprezentował katarski Al Rayyan. Według strony Eurobasket.com rozegrał tylko trzy mecze – zdobywał w nich po 14,7 punktu, 5,7 zbiórki oraz 3,7 asysty.

Pewne jest jedno – Legia buduje niebanalny skład. Hiszpan po amerykańskiej uczelni, Amerykanin po trzech latach w Czechach, a teraz rozgrywający z przeszłością w Japonii i Katarze na testach.

Odważnie.

ŁC

