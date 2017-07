Legia głównie z I ligi – bez transferowych hitów w stolicy

Ośmiu graczy, którzy wywalczyli awans, do tego trzech obcokrajowców i, być może, wzmocnienia w trakcie sezonu – plan Legii na pierwszy sezon po powrocie do PLK jest raczej skromny.

Eurobasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Po awansie nikt w Warszawie nie zapowiadał oczywiście walki o medale – mówiono raczej o nauce, próbie pójścia drogą Miasta Szkła Krosno, walce o play-off i początku budowy drużyny, która o strefę medalową ma się bić za trzy lata.

Ale patrząc na polską rotację przed najbliższym sezonem widać, że aby na razie walczyć o coś więcej niż uniknięcie spadku, Legia będzie musiała trafić z obcokrajowcami co najmniej tak, jak Krosno z Chrisem Czerapowiczem – świetnie, a nawet lepiej.

Na razie wiadomo, że nowych Polaków w Legii nie będzie. Zostają Łukasz Wilczek, Piotr Robak, Michał Aleksandrowicz, Grzegorz Kukiełka, Kamil Sulima, Tomasz Andrzejewski, Mateusz Jarmakowicz oraz Adam Linowski.

Przypadek tego ostatniego sporo mówi o dotychczasowych transferowych możliwościach Legii – trener Piotr Bakun początkowo nie widział Linowskiego w składzie, zawodnik dostał wolną rękę i uzgodnił umowę z R8 Basket. Jednak gdy w Krakowie plany się zmieniły, koszykarz szybko porozumiał się z Legią. Warszawianie rozmawiali też z Jakubem Dłuskim, ale ten okazał się dla nich za drogi.

Do tego polskiego, pierwszoligowego zestawu Bakun chce dołączyć trójkę obcokrajowców – zestaw ma być „typowy”: rozgrywający, środkowy i skrzydłowy na dwie pozycje.

– Mam listę, na której jest ok. 300 graczy, oglądamy ich i oceniamy – mówi trener Legii. – Nie szukamy tylko graczy z USA, mamy świadomość, że Warszawa to miasto, które może wciągnąć ludzi o słabych charakterach. Chcemy mieć zróżnicowany zestaw złożony z graczy, którzy występowali już w Europie, a nawet w Polsce.

– Pierwsze rozmowy się toczą, ale wiadomo, że teraz kwoty za graczy są wyższe, także za tych zagranicznych. Z czasem będą spadać, przyglądamy się – dodaje Bakun.

Z naszych informacji wynika, że kilka tygodni temu Legia pytała agentów o graczy chcących zarabiać 7 tys. dolarów miesięcznie, teraz pyta raczej o tych za 4-5 tys.

Budżet Legii? Jarosław Jankowski, szef sekcji, potwierdza to, co mówił po awansie – będzie to kwota w granicach 3-4 mln. – Ale proszę zwrócić uwagę, że w zależności od miasta, te same pieniądze oznaczają różne możliwości. My możemy płacić nawet 500 tys. złotych za halę, podczas gdy inne kluby mają je niemal za darmo. No i koszty życia w Warszawie są wyższe niż w innych miastach.

Jeśli chodzi o halę, to jest dobra wiadomość: Legia stara się – i prawdopodobnie dopnie swego – by większość meczów u siebie rozegrać na Torwarze. Choć w zgłoszeniu do PLK będzie także dotychczasowa hala na Bemowie.

Możliwe też, że warszawski klub zostawi sobie w budżecie środki na wzmocnienia w trakcie sezonu, gdy wiadomo będzie, co konkretnie wymaga poprawy w grze. W poprzednich latach i niższych ligach legionistom wychodziło to dobrze – do zespołu dołączali Arkadiusz Kobus, Łukasz Wilczek, Marcel Wilczek, Grzegorz Kukiełka i Mateusz Jarmakowicz. Większość z nich była potem liderami lub ważnymi graczami zespołu.

Łukasz Cegliński

Eurobasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>