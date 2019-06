Legia i Cukier powalczą o Ligę Mistrzów, Anwil w grupie

Legia po 48 latach znów spróbuje swoich sił na arenie międzynarodowej. Warszawiacy zagrają w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, z kolei Polski Cukier wystartuje od drugiej, ostatniej rundy. Pewne miejsce w fazie grupowej ma za to mistrz Polski, Anwil Włocławek.

Poznaliśmy już zespoły, które wystąpią w nadchodzącym sezonie w kolejnej edycji Ligi Mistrzów w fazie grupowej i w eliminacjach. W tym gronie znajdą się aż 3 polskie drużyny – Anwil Włocławek, Polski Cukier Toruń i Legia Warszawa.

Anwil, z racji zdobycia mistrzostwa Polski, ma zagwarantowane miejsce w fazie grupowej tych rozgrywek. Klub z Kujaw w zeszłym sezonie występował już w Lidze Mistrzów – fazę grupową zakończył z bilansem 4-10.

Po raz kolejny do Ligi Mistrzów spróbuje się dostać Polski Cukier. Tym razem jednak droga będzie znacznie krótsza, bo torunianie rozegrają zaledwie jedną rundę eliminacji (drugą), a nie jak przed rokiem trzy. Wtedy w ostatniej, trzeciej, przegrali z niemieckim Medi Bayreuth.

Twarde Pierniki będą więc miały bardzo dużą szansę na wejście do fazy grupowej. Dzięki rozstawieniu ominą najtrudniejszych rywali, a z grona zespołów biorących udział w pierwszej rundzie, torunianie są w stanie ograć każdego.

W tej grupie znajduje się także Legia Warszawa, która wraca do europejskich pucharów po 48 latach niebytu. Zespół ze stolicy zagra w eliminacjach od pierwszej rundy.

Szanse na awans może wielkie nie są, szczególnie, że w drugiej rundzie czekają giganci, ale to nie oznacza, że Legia z pucharów zrezygnuje. Wiele wskazuje na to, że w przypadku odpadnięcia warszawiacy będą zainteresowani grą w FIBA Europe Cup, czyli pucharze rangę niżej.

W wypowiedzi dla Przeglądu Sportowego prezes Legii, Jarosław Jankowski, powiedział, że Legia musiała także złożyć obietnicę nie brania udziału w konkurencyjnych rozgrywkach (EuroCup, Euroliga) przez najbliższe 5 lat, co było jednym z warunków przyznania warszawiakom dzikiej karty.

Losowanie grup i par eliminacyjnych odbędzie się 4 lipca. Eliminacje z kolei rozpoczną się 17 września, a faza grupowa 8 października.

RW

