Legia idzie jak burza – 10 wygranych z rzędu

Sezon zaczęli przeciętnie, ale od 11 listopada nie przegrali mecz. Ale mało tego,że legioniści wygrywają – oni rywali gromią.

W tabeli I ligi liderem wciąż jest Sokół Łańcut, który w sobotę pokonał 83:57 Nysę Kłodzko i ma bilans 17-2. Legia jest tuż za zespołem z Podkarpacia z wynikiem 15-4.

W 19. kolejce legioniści wygrali 89:70 w Inowrocławiu i odskoczyli Spójni Stargard (14-5), która uległa 62:71 u siebie Biofarmowi Basket Poznań. Stargardzianie zaczęli sezon od 10 wygranych z rzędu, ale ostatnio grają w kratkę.

A Legia – gromi. Warszawianie wyrównali serię Spójni, która w tym sezonie jest najdłuższa w lidze, ale o ile drużyna Krzysztofa Koziorowicza wygrywała w niej średnio różnica 7,7 punktu, tak legioniści zwyciężają mając po 20,2 punktu przewagi.

To jednak dopiero dojazdówka do odcinka specjalnego – dla Legii wyzwaniem są mecze z zespołami czołówki: w pierwszej rundzie warszawianie przegrywali u siebie i z Sokołem, i Spójnią, ulegli też na wyjeździe Pogoni Prudnik. Rewanże z tymi zespołami zaczną się niebawem – od meczu w Starogardzie już 4 lutego.

ŁC

