Legia, KK, Hutnik – Warszawa miastem porażek

Pamiętacie nasz tekst „Warszawa miastem awansów”? My sobie właśnie przypomnieliśmy… Na początku sezonu drużyny ze stolicy w rozgrywkach centralnych mają bilans 3-19 i cieniują, że aż strach.

W maju odnotowaliśmy wszystko skrupulatnie: Legia awansowała do PLK, KK – do I ligi, a Hutnik – do II ligi. Do tego tam, gdzie Hutnik, zgłosiły się jeszcze MKS Ochota (obecnie Dziki Warszawa) oraz rezerwy Legii. No i miały być jeszcze Shmoolky.

Ale na razie nikt w Warszawie koszykarskiego szału nie robi. Pięć drużyn ze stolicy (nie sześć, bo Shmoolky nie znalazły kasy i się wycofały), ma w swoich rozgrywkach łączny bilans 3-19.

Legia 0-3

KK 0-5

Dziki 2-3

Hutnik 1-3

Legia II 0-5

I jeszcze coś nas podkusiło, żeby sprawdzić małe punkty: -417.

Czyli warszawska drużyna przegrywa jak na razie swój mecz średnio 18,9 punktu.

Legia w PLK cieniuje na potęgę, KK w środę w Kutnie przegrało 25:62 (!!!), Dziki miały u siebie takie wyniki jak 34:75 i 45:76 (choć wygrały też z rezerwami Startu Lublin i Sokołem Ostrów Maz.!), Hutnik pokonał tylko Sokół, a rezerwy Legii na tę chwilę są najgorszym zespołem ze wszystkich czterech grup II ligi.

Jest o wiele za wcześnie, by oceniać warszawski sezon pod koszami, ale na razie trzeba przyznać – stołeczny basket jednak nie wygląda.

ŁC

