Legia ma trenera – czas szukać drużyny

Macedończyk Tane Spasev przedłużył współpracę z Legią. Dobry ruch klubu z Warszawy, ale przed nim bardzo trudne zadanie – zbudować drużynę na wreszcie ekstraklasowym poziomie.

Tane Spasev w roli szkoleniowca Legii debiutował 3 grudnia 2017 roku. Objął zespół po ośmiu porażkach z rzędu. Ostatecznie legioniści zajęli ostatnie, 16. miejsce w tabeli, z bilansem 5-27.

Zatrudnienie macedońskiego trenera, który miał już doświadczenia w PLK (Asseco) okazało się dobrym ruchem Legii – drużyna zaczęła grać zauważalnie lepiej. Pomogły jej też późniejsze transfery – Anthony’ego Beane i Michała Kołodzieja. W końcówce sezonu udało się wygrać kilka meczów z rywalami z dołu tabeli. Szkoleniowiec, który przed Legią pracował jako asystent w słynnych Chimkach Moskwa, to gwarancja jakości, jakiej klub z Warszawy potrzebuje.

Krok z kontynuacją pracy Spaseva dobry, ale przed Legią jest teraz znacznie trudniejsze zadanie. Jeśli chce grać o cokolwiek więcej, niż walka o utrzymanie, musi zbudować swój skład praktycznie od nowa. Potrzeba kilku bardziej wartościowych Polaków i wymiany większości graczy zagranicznych. To będzie prawdziwy test dla władz klubu, pokazujący, czy fatalny, pierwszy sezon w ekstraklasie stanowił już wystarczającą naukę. Czekamy zatem z ocenami do pierwszych ruchów związanych z nowymi graczami w Legii.

TS

