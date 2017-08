Legia matką wynalazków – zostanie walka o utrzymanie?

Graczy po NBA raczej nikt się nie spodziewał, ale transfery w Warszawie są rozczarowaniem. Na papierze beniaminek zbudował najsłabszy skład w PLK.

Jorge Bilbao – podkoszowy walczak zaraz po NCAA, w Legii chcieliby, by okazał się kimś między Radosławem Hyżym i Adamem Hrycaniukiem. Jobi Wall – trzecia opcja w ataku trzeciego zespołu ligi czeskiej. Isaiah Wilkerson – podobna rolę w średniaku ligi fińskiej. Testowany Addison Spruill – ostatnio podpora drużyn w Japonii i Katarze.

Przeciętne CV, żadnego doświadczenia z silniejszych lig (ani z PLK, o czym na początku poszukiwania graczy mówił trener Piotr Bakun), parametry fizyczne, które nie robią wrażenia. Wśród nowych graczy nie widać też wyrazistych kandydatów na liderów, których beniaminek i potencjalnie słaby zespół potrzebuje.

– Bierzemy takich graczy, na jakich nas stać. I nie było tak, że ci, których chcieliśmy, nam pouciekali. Zawodnicy, z którymi podpisaliśmy kontrakty, to ci, których wyselekcjonował trener – mówi szef Legii Jarosław Jankowski.

Na stwierdzenie, że potencjalnie najbliżsi Legii rywale z Gliwic, Lublina czy Słupska biorą graczy z lepszych uczelni, z lepszymi CV, Jankowski odpowiada: – Nie zgodzę się, że my mamy słabszych. Z zawodnikami zaraz po uczelniach jest różnie, nie każdy się adaptuje. Zobaczymy, czy inni ze swoimi graczami trafią. Poza tym ja za bardzo nie śledzę ruchów konkurencji, zajmuję się Legią. Wszystko zweryfikuje boisko – jak będzie źle, będziemy robić korekty.

– Kluczem były pieniądze – przyznaje Piotr Bakun. – Nasz budżet od początku ewoluował – poszukiwania graczy zaczynaliśmy inaczej, przyglądałem się zawodnikom z ligi włoskiej czy ACB, ale co z tego? Potem szukaliśmy w innych przedziałach finansowych, ale w sumie muszę powiedzieć, że wyszło tak, jakbym chciał.

O nowych graczach i pomyśle na zespół mówi jednak bardzo ostrożnie. – Bo co mogę powiedzieć, jak trzech z nich miałem u siebie na pojedynczych treningach i znam ich głównie z tego, co widziałem na wideo?

– Potrzebowaliśmy gracza typu combo, rozgrywającego, który zdobywa punkty lub rzucającego, który prowadzi grę. I Wilkerson może nim być.

– Podobną rolę może pełnić Spruill. Na razie jest na testach, wygląda bardzo dobrze. Jest zaangażowany, ambitny, ma dobre ciało, przyjechał przygotowany. Widać, że chce zostać u nas. On może grać nawet jako skrzydłowy, ale jest zbyt wcześnie, by mówić, że zostanie.

Walla Bakun widzi na obu pozycjach na skrzydłach. – Nawet bardziej na czwórce niż trójce. Z tego, co widziałem, to i rzuca, i trafia za trzy. Jeśli tak będzie, to ludzie będą do niego podchodzić, a on będzie mijał, bo to też potrafi. To mobilny gracz, może bronić graczy na pozycji nr 3.

– A Jorge ma się bić pod koszem. W ustawieniu z Jobim na czwórce będzie naszą piątką – mówi Bakun o Hiszpanie.

Poza wymienionymi w składzie Legii są Polacy, którzy wywalczyli awans: Łukasz Wilczek, Piotr Robak, Michał Aleksandrowicz, Grzegorz Kukiełka, Kamil Sulima, Tomasz Andrzejewski, Mateusz Jarmakowicz oraz Adam Linowski.

Legia w tym momencie nie szuka już następnych zawodników – skład jest zamknięty. I patrząc na taki zestaw, trudno widzieć Legię wyżej niż w walce o utrzymanie. No chyba, że Wall okaże się czesko-amerykańskim Chrisem Czerapowiczem, Spruill da tyle, co Kareem Maddox, Bilbao zarazi wszystkich pozytywną energią, a Bakun zaskoczy kilku rywali jak Michał Baran. Bo Legia z transferowymi wynalazkami poszła drogą Krosna.

Łukasz Cegliński

