Legia na bogato? Jorge Bilbao zapowiada debiut

Kontuzjowany od początku rozgrywek hiszpański podkoszowy zapowiedział na Twitterze, że wystąpi w sobotnim meczu Legii z Treflem. Byłby to jego pierwszy oficjalny mecz na polskich parkietach.

– Jestem podekscytowany, że mogę ogłosić, iż po 5 miesiącach od operacji i najtrudniejszym czasie w moim życiu, jutro zagram swój pierwszy mecz w Legii – napisał Hiszpan (22 lata, 203 cm) w piątkowy wieczór na Twitterze.

W przedsezonowych sparingach zawodnik wyglądał obiecująco, był szykowany na podstawową opcję pod koszem, ale wszystko skomplikowała poważna kontuzja barku. Przyda się na pewno w Legii, która przegrywa mecz za meczem, Poza tym to dobra wiadomość dla samego gracza, który ciężko pracował i sporo poświęcił, by wrócić.

Sęk w tym, że może to być powrót kosztowny. Mówił o tym Marcin Widomski, dyrektor wykonawczy Legii, były prezes PLK, w wywiadzie opublikowanym na oficjalnej stronie klubu:

„Jeśli Bilbao będzie gotowy do gry, a to powinno mieć miejsce w ciągu paru tygodni, jakie będą koszty ponownego zgłoszenia Hiszpana do rozgrywek?

– Musimy mieć 100-procentową pewność, że kontuzja się nie odnowi, a zawodnik jest w pełni gotowy do gry na poziomie PLK, bez ryzyka odnowienia kontuzji. Jako Legia Warszawa zobowiązaliśmy się, że doprowadzimy Jorge do pełni zdrowia i słowa dotrzymamy, bo dbamy o swoich zawodników. Wracając do pytania – jeśli Jorge zadebiutuje w PLK to kwota za czwartą licencję wynosi 35 tysięcy.”

Legii do końcu sezonu pozostało 8 spotkań. Po wycofaniu Czarnych, nie grozi jej już spadek.

