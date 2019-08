Legia na walizkach – aż cztery hale w jeden sezon

W Arenie Ursynów oraz na Torwarze Legia zagra swoje mecze w europejskich pucharach. W lidze natomiast, do momentu ukończenia remontu hangaru na Bemowie, warszawiacy będą grać w hali na Kole.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Zdecydowanie największym problemem w Warszawie, jeśli chodzi o sporty zespołowe halowe jest brak odpowiednich obiektów. Powiedzmy wprost – brak hali na kilka tysięcy osób w stolicy tak dużego kraju jak Polska jest po prostu wstydem. Wszystkie warszawskie kluby muszą kombinować i do tego grona zalicza się także koszykarska Legia.

Zespół prowadzony przez Tane Spaseva w poprzednim sezonie swoje mecze rozgrywał w hali (przerobionej z hangaru) na Bemowie, która może pomieści około 1000 osób. Mecze telewizyjne zaś rozgrywane były w Arenie Ursynów, czyli tam gdzie Puchar Polski.

Legia w najbliższych rozgrywkach w sumie będzie rozgrywać spotkania w aż czterech różnych obiektach. Eliminacje do Ligi Mistrzów rozegrane zostaną na Ursynowie, faza grupowa pucharowa na Ursynowie i w obleganym przez wynajmujących Torwarze.

Ligowe zmagania zaś, do czasu ukończenia rozbudowy hali na Bemowie (około 500 dodatkowych miejsc), będą odbywać się w hali na Kole, gdzie niegdyś swoje mecze rozgrywała Polonia. Oba obiekty nie spełniają wymogów FIBA, więc nie tylko w tym roku, ale także kolejnych, pojawi się kłopot z halą do gry w europejskich pucharach.

GS