Legia po pierwszą wygraną – z kim, jak nie z GTK?

Beniaminek, zespół z najgorszą obroną, drużyna bez dynamicznej jedynki – łatwiejszego przeciwnika niż GTK Legia mieć w PLK nie będzie. Niedzielny mecz na Torwarze rozpocznie się o 15.30.

Legia ma bilans 0-5, a GTK Gliwice 0-4. W niedzielę któraś z tych drużyn odetchnie, poprawi morale i z trochę większym optymizmem spojrzy w przyszłość, a przegrany już naprawdę stoczy się na dno i będzie mógł się zastanawiać, co robi w PLK.

I więcej przemawia za Legią. Na początku sezonu lepiej co prawda wyglądało GTK – wydawało się, że nieźle prezentujący się obcokrajowcy i Robert Skibniewski szybciej wyrwą jakiś mecz niż dziwnie zbudowana ekipa z Warszawy. Z meczu na mecz walcząca Legia prezentuje się jednak troszeczkę lepiej.

Warszawianie mają coraz dłuższe okresy niezłej gry, a do tego sprowadzili dwóch nowych graczy – Hunter Mickelson w Słupsku pokazał, że może być w PLK wartościowym podkoszowym (16 punktów, 13 zbiórek, 3 przechwyty, 2 asysty), a jeśli coś pozytywnego zaprezentuje rozgrywający Naadir Tharpe, to Piotr Bakun będzie miał szerszą rotację.

Legia w niewielkim stopniu, ale jednak, poprawiła obronę, natomiast GTK wciąż broni najgorzej w lidze – traci 126,8 punktu na 100 posiadań (Legia 111,7). Poza Jonathanem Williamsem, Maverickiem Morganem i Lukasem Palyzą można mieć zastrzeżenia do wszystkich pozostałych graczy. Choć to w sumie podobnie jak w Legii, gdzie poza Mickelsonem i Tomaszem Andrzejewskim też ciężko kogoś wyróżnić.

W niedzielnym meczu za Legią przemawia fakt, że GTK nie mają dynamicznej jedynki, która rozrywa obronę. Warszawianie mieli już olbrzymie problemy z Chavaughnem Lewisem, Aaronem Johnsonem czy Dominicem Artisem, teraz aż tak nie przećwiczy ich Robert Skibniewski.

„Skiba” gra statyczny basket, a na dodatek w tym sezonie ma na razie fatalną skuteczność – 2/20 z gry. Isaiah Wilkerson, Łukasz Wilczek i, być może Naadir Tharpe, mogą tę słabszą dyspozycję wykorzystać.

ŁC