Legia (prawie) całą pierwszą rundę na Torwarze

Dokładnie połowę – osiem meczów – w sezonie zasadniczym beniaminek z Warszawy w dużej hali Torwaru. Pozostała ósemka odbędzie się w małej sali przy ul. Obrońców Tobruku.

Klub z Warszawy mecz na Torwarze grał będzie tylko do stycznia, czyli w mogącej pomieścić prawie 5 tys. widzów hali zagra 8 z pierwszych 10 meczów w Warszawie. Od początku było wiadomo, że z powodu wysokich kosztów wynajmu oraz ograniczonej dostępności, jedyny sensowny obiekt w stolicy będzie do dyspozycji koszykarzy jedynie w części spotkań.

We wtorek ogłoszono oficjalny harmonogram. Pierwszy mecz po powrocie do ekstraklasy rozegrany zostanie zatem na Torwarze, a rywalem będzie Asseco Gdynia.

Terminy meczów Legii w sezonie 2017/18 w roli gospodarza:

07.10 (SO) – Legia Warszawa – Asseco Gdynia [TORWAR]

22.10 (ND) – Legia Warszawa – BM Stal Ostrów Wlkp. [TORWAR]

29.10 (ND) – Legia Warszawa – GTK Gliwice [TORWAR]

12.11 (ND) – Legia Warszawa – Polski Cukier Toruń [OSiR Bemowo]

03.12 (ND) – Legia Warszawa – Stelmet BC Zielona Góra [TORWAR]

09.12 (SO) – Legia Warszawa – Polpharma Starogard Gdański [OSiR Bemowo]

17.12 (ND) – Legia Warszawa – MKS Dąbrowa Górnicza [TORWAR]

06.01 (SO) – Legia Warszawa – PGE Turów Zgorzelec [TORWAR]

13.01 (SO) – Legia Warszawa – Czarni Słupsk [TORWAR]

27.01 (SO) – Legia Warszawa – TBV Start Lublin [TORWAR]

03.03 (SO) – Legia Warszawa – Anwil Włocławek [OSiR Bemowo]

17.03 (SO) – Legia Warszawa – Trefl Sopot [OSiR Bemowo]

07.04 (SO) – Legia Warszawa – AZS Koszalin [OSiR Bemowo]

11.04 (ŚR) – Legia Warszawa – King Szczecin [OSiR Bemowo]

14.04 (SO) – Legia Warszawa – Miasto Szkła Krosno [OSiR Bemowo]

18.04 (ŚR) – Legia Warszawa – Rosa Radom [OSiR Bemowo]

