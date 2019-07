Legia rozstawiona w 1. rundzie – z kim zagra w Lidze Mistrzów?

Zespół z Warszawy do fazy grupowej Basketball Champions League drogą ma bardzo daleką, ale na dobry początek będzie rozstawiony w pierwszej rundzie eliminacji. Losowanie par i grup Ligi Mistrzów już w czwartek, 4 lipca.

W pierwszej rundzie eliminacji do koszykarskiej Ligi Mistrzów (mecz i rewanż) Legia zmierzy się z jedną z tych drużyn:

Falco Szombathely (mistrz Węgier) *trenerem w poprzednim sezonie był Gasper Okorn, a w składzie był Stefan Balmazović

Inter Bratysława (mistrz Słowacji)

Kapfenberg Bulls (mistrz Austrii)

Karhu Basket Kauhajoki (mistrz Finlandii)

Keravons (mistrz Cypru)

SL Benfica (wicemistrz Portugalia)

Södertälje Kings (mistrz Szwecji)

Z-Mobile Prishtina (mistrz Kosowa) *Dardan Berisha w składzie

Jeśli Legia przejdzie pierwszą rundę, to od Ligi Mistrzów będzie dzielić ich zaledwie krok, choć bardzo ciężko będzie go wykonać. W drugiej rundzie eliminacji czekają już solidne, europejskie marki: Telenet Giants Antwerp (Belgia – uczestnik ostatniego Final4), San Pablo Burgos (Hiszpania), Telekom Baskets Bonn (Niemcy), Ventspils (Łotwa), Lietkabelis (Litwa), Mornar Bar (Macedonia), Niżny Nowogród (Rosja) i Polski Cukier Toruń, z którym jednak warszawiacy nie zagrają, ponieważ kluby z tego samego kraju nie mogą się spotkać w trakcie eliminacji.

Losowanie odbędzie się w czwartek, 4 lipca o 11:00. Pierwsza runda eliminacji odbędzie się w dniach 17-20 września. Druga zaś niecały tydzień później – 26-29 września. Miejsce w fazie grupowej ma zapewnione mistrz Polski, Anwil Włocławek.

GS