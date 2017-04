Legia się wkurzyła – Poznań rozgromiony

Po sensacyjnej porażce w piątek, w sobotę warszawianie rozgromili Biofarm 91:69. Dobry mecz rozegrał m.in. Mateusz Jarmakowicz, który miał 15 punktów, 6 zbiórek i 6 asyst.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

W rywalizacji play-off jest remis 1-1 i na dwa kolejne mecze do Poznania Legia pojedzie za dwa tygodnie jako faworyt. Nawet, jeśli w piątek się skompromitowała przegrywając 5:20 w czwartej kwarcie.

W sobotę legioniści zwyciężyli już zdecydowanie. Owszem, Biofarm walczył, jeszcze w 19. minucie było tylko 39:38 dla gospodarzy. Jednak w ostatnich akcjach drugiej kwarty, a potem w drugiej połowie, Legia zbudowała już wyraźną przewagę i w końcówce mogła ogrywać rezerwy.

21 punktów dla Legii zdobył Tomasz Andrzejewski, po 15 dodali Mateusz Jarmakowicz (także 6 zbiórek i 6 asyst) oraz Kamil Sulima (5/6 za trzy). Dla gości 13 punktów i 9 zbiórek zdobył Filip Struski.

Pełne statystyki z meczu – TUTAJ.