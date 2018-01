Legia szuka szansy – jest nowy Chauncey

Najgorszy zespół PLK nie zamierza się poddać i co chwila podpisuje kontrakty z nowymi graczami – 22-letni Chauncey Collins gra na obwodzie, a przychodzi ze słoweńskiego Hopsi Polzela.

Chauncey Collins mierzy 185 cm wzrostu, może grać jako rozgrywający lub rzucający, ale nie poszerzy amerykańskiego zestawu na tych pozycjach – zastąpi Naadira Tharpe’a, który jednak mocno rozczarowywał (9,4 punktu oraz 2,5 asysty). Nowy gracz będzie grywał zapewne jako jedynka przy lepiej prezentującym się strzelcu Anthonym Beanie (22,6 punktu oraz 4,6 asysty).

Ciekawe, co wniesie do drużyny Tane Spaseva Collins, dla którego jest to pierwszy sezon w Europie. W słoweńskim Hopsi Polzela Amerykanin zdobywał średnio 11,3 punktu, wcześniej był graczem Windy City Bulls w D-League (ale w niej nie zagrał) oraz uczelni Texas Christian.

Collins w NCAA grał przez dwa lata, w drugim sezonie był najlepszym strzelcem drużyny ze średnią 12,3 punktu na mecz, ale potem przerwał studia, bo chciał zacząć karierę zawodową. Póki co, idzie mu średnio.