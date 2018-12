Legia w kryzysie – bez wzmocnień nie będzie PO

Trzy porażki z rzędu, w tym kompromitująca klęska w Koszalinie 67:90. Legia zaczęła sezon obiecująco, ale z tak krótką rotacją o playoffy może być ciężko. Za Romana Rubinsztejna i Keanu Pindera potrzeba kogoś, kto dostarczy drużynie punktów.

Legia zaczęła ten sezon od 5 wygranych w 7 meczach, co sprawiło, że została okrzyknięta rewelacją początku rozgrywek. Zespół ze stolicy na boisku imponował, potrafił ograć takich Polski Cukier Toruń i King Szczecin.

Nadszedł potem mecz, określany mianem hitowego z racji bilansu obu ekip, z Anwilem Włocławek, w którym mistrzowie Polski dali srogą lekcje młodej drużynie Tane Spaseva. Legioniści od tamtej pory wpadli w poważny dołek, przegrywając po drodze z Rosą Radom i AZS-em Koszalin, czyli drużynami walczącymi o utrzymanie.

Obrono, gdzie znikasz?

W pierwszych 7 meczach rywale Legii tylko raz przekroczyli barierę 80 punktów, w wygranym 92:86 meczu z Treflem Sopot. Warszawiacy byli w czubie defensywnego rankingu, a gra po bronionej stronie parkietu była wizytówką zespołu Spaseva.

Ostatnie 3 spotkania to kolejne 103, 87 i 90 straconych punktów. Defensywny ranking wciąż jest na poziomie najlepszej piątki ligi, jednak jego wartość, 106 traconych punktów na 100 posiadań, to znacznie gorszy wynik niż ten sprzed miesiąca.

Brakuje atutów w ataku

Nie bez powodu gra w obronie legionistów traktowana jest jako ich największa broń. Mają czwartą najgorszą ofensywę w lidze i tego, co się nie uda w defensywie, raczej nie uda im się nadrobić w ataku.

Opoką warszawiaków w ofensywie jest Omar Prewitt. Wybrany na gracza listopada w PLK Amerykanin jest piątym strzelcem lidze. Gra na dobrej skuteczności – 52% za 2 i 43% za 3.

Na przeciwnym biegunie są jednak ważni w rotacji Polacy, oddający dużo rzutów Jakub Karolak trafia 39% rzutów z gry, a najdłużej grający Sebastian Kowalczyk zaledwie 34,5%.

Tendencje do znikania w ataku ma także Mo Soluade. Przed sezonem typowany na czołową postać zespołu Brytyjczyk miał już w tym sezonie 3 mecze na 0 punktów. W ostatnim spotkaniu w Koszalinie w 25 minut gry oddał 3 rzuty z gry. Legia potrzebuje jego większego wkładu w grę, nie tylko asyst i dobrej obrony, ale także punktów.









Szczupła rotacja

U Tane Spaseva podstawowa rotacja składa się z zaledwie 6 graczy. Prewitt, Karolak, Kołodziej, Kowalczyk, Patiejew i Soluade. Każdy z nich rozegrał ponad 210 minut w tym sezonie, a kapitan legionistów, Sebastian Kowalczyk nawet 330. Potem w hierarchii jest dwójka graczy, którzy poprzedni sezon kończyli w 1 lidze – Konopatzki (110 minut) i Nowerski (133). Marginalne role odgrywają Pinder i Rubinsztejn, żaden z nich nie zagrał więcej jak 32 minut.

Poza grą wciąż jest Adam Linowski, co potęguje kłopoty podkoszowe Legii. Kiedy z boiska schodzi Patiejew, pod koszem warszawiaków potrafią dziać się cuda. Patryk Nowerski się bardzo stara, jednak ma moment, w których popełnia głupie błędy i pomimo imponującej budowy ciała jest w swoich ruchach dość surowy. Keanu Pinder na boisku jest zagubiony i wystraszony, w zaledwie 30 minut jest -17.

Wzmocnienie potrzebne do walki o playoff

Po meczu w Koszalinie po raz pierwszy Tane Spasev wspomniał o możliwości wymiany zawodników przez klub. Nie wskazał słabych ogniw, ale nie od dziś wiadomo, że po zawodnikach zagranicznych oczekuje się większego wkładu w drużynę, niż to, co prezentują Pinder i Rubinsztejn.

I o ile pięcioosobowa rotacja na obwodzie jest w stanie – moim zdaniem – sobie poradzić, tak ta podkoszowa, często wspomagana przez Omara Prewitta, potrzebuje korekty i wzmocnienia.

Michał Kołodziej po wystrzale na początku sezonu już tak dobrze się nie prezentuje, a Nowerski i Pinder często nie dają wystarczającego wsparcia z ławki, a ich wejścia nieraz kończą się kilkoma błędami z rzędu. Sam powrót Linowskiego raczej nie pomoże, Legia jeśli chce myśleć o miejscu w najlepszej ósemce musi wyruszyć na zakupy.

Grzegorz Szybieniecki, https://twitter.com/gszyb

