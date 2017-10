Legia wraca na Torwar – z dopingiem po wygraną

Bez Jorge Bilbao, ale z Mateuszem Jarmakowiczem i kilkoma tysiącami kibiców na Torwarze. Ekstraklasa wraca do Warszawy!

Dla Legii będzie to pierwszy domowy mecz w PLK od 14 lat, dla Warszawy – pierwsze spotkanie od 2012 roku, gdy z ligi spadała AZS Politechnika. Legioniści w sobotę o godz. 18 podejmą Asseco na Torwarze, na który może wejść 4,8 tys. widzów.

Ile przyjdzie tym razem? W siedmiu meczach, które Legia rozegrała w tej hali w ostatnich trzech latach w niższych ligach, średnia wyniosła nieco ponad 3 tys. osób. Teraz wynik pewnie będzie lepszy, zresztą liczbę fanów na trybunach można typować w specjalnym zakładzie Totolotka.

Pytanie tylko, jaki będzie wynik na boisku. Legia wyraźnie przegrała pierwszy mecz w Szczecinie (66:86), Asseco pokonało u siebie Czarnych (81:77 po dogrywce). Po obu drużynach można się jednak spodziewać raczej walki o utrzymanie niż o play-off.

Legia ma problemy – kontuzja barku środkowego Jorge Bilbao jest poważna. Hiszpan we wtorek wyleciał do ojczyzny na badania, na mecz ma do Warszawy wrócić, ale oczywiście nie zagra. Pauzować może nawet kilkanaście tygodni, możliwe, że konieczna będzie operacja. Legia już zaczyna myśleć o nowym środkowym.

Na razie do składu wróci Mateusz Jarmakowicz, który z Kingiem nie zagrał, bo chorował, brał antybiotyki. Czy wspomoże zespół w obronie i pod tablicami na tyle, by z Asseco powalczyć mocniej niż w Szczecinie?

Dla Legii na razie największym problemem jest defensywa i fizyczność. Przeciwko Kingowi koszykarze z Warszawy wielokrotnie przegrywali akcje jeden na jednego, a pomocy i rotacji nie było. – Do kosza coś wrzucimy, ale obronę poprawić trzeba. Mam nadzieję, że poniesie nas do tego doping publiczności – mówi drugi trener Legii Robert Chabelski.

Legioniści są zadowoleni, że przed sobotnim meczem udało im się porządnie potrenować na Torwarze – ćwiczyli na tym obiekcie codziennie od środy, w dzień meczu będą mieli jeszcze trening rzutowy.

Torwar w niższych ligach dla Legii był szczęśliwy – drużyna wygrała wszystkie siedem spotkań, jakie na nim grała. Z drugiej strony – w I i II lidze legioniści albo dominowali, albo byli w czołówce. Poważne wyzwania dopiero się zaczynają.

