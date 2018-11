Legia wyciąga wnioski, Legia zgarnia zwycięstwa

Skąd bierze się znacznie lepsza gra zespołu z Warszawy po klęsce z poprzednich rozgrywek? Skutecznie naprawiono błędy, jeśli chodzi o budowę składu, a trener Tane Spasev zbudował też jedną z najlepszych defensyw w lidze.

Bilans Legii 4-2, wygrane z wyżej notowanymi zespołami ze Szczecina i Torunia, aspiracje do ósemki i własny styl, który może się podobać. Przypadek? Nic z tych rzeczy. To po prostu racjonalne decyzje i dobra praca trenerów.

Co się zmieniło w Warszawie?

1. Doświadczenie zawodników

Legia nadal ma dość młody skład, ale w odróżnieniu od poprzedniego sezonu, kluczem do zatrudniania nowych – oprócz oczywiście umiejętności – było ich ogranie na przynajmniej porównywalnym, albo wyższym poziomie. Rusłan Patiejew grywał i trenował z Chimkami, Mo Soluade ma za sobą szkołę Unicaji Malaga, Omar Prewitt przed przyjazdem do Polski poczuł już europejskie granie na Litwie i w Grecji.

To samo nowi Polacy – Jakub Karolak i Sebastian Kowalczyk (obaj 25 lat) to koszykarze z najlepszymi latami jeszcze przed sobą, ale już doświadczeni gracze ekstraklasy, z 6-7 sezonami w PLK na koncie.

Rok temu, dajmy na to, taki Hunter Mickelson, miał może potencjał czy warunki, ale zorganizowanej koszykówki trzeba było go dopiero uczyć.

2. Jakość polskiej rotacji

Po błędzie podejścia „zostawiamy skład, który grał w 1 lidze”, ściągnięto wspomnianych Karolaka i Kowalczyka, którzy może nie są gwiazdami PLK, ale z powodzeniem radzą sobie w roli pierwszopiątkowych zawodników drużyny środka tabeli.

Dodatkowo – z każdym tygodniem mocniej na skrzydle wygląda Michał Kołodziej, który okazuje się przechwytem roku. Tane Spasev potrafi też efektywnie umieścić w składzie graczy, którzy wcześniej nie mieli reputacji graczy ekstraklasowych. Świetnym przykładem w ostatnich meczach był Patryk Nowerski, który debiutuje w PLK w wieku 27 lat i potrafi sobie poradzić, grając po kilkanaście minut przeciwko zespołom czołówki.

Żaden z tych 4, kluczowych obecnie, polskich graczy nie zaczynał ubiegłego sezonu w barwach Legii.









3. Tane Spasev

Dobór graczy to jedno, ale jakość zespołowej gry, to drugie. Zaawansowane statystyki świadczą o bardzo dobrej pracy sztabu szkoleniowego Legii – zespół z Warszawy traci w tym sezonie średnio 100.4 punktu na 100 posiadań, co oznacza czwartą najmocniejszą defensywę w lidze, lepszą np. od Anwilu czy Stelmetu.

Legia jest drużyną grającą w najwolniejszym tempie w PLK (dane realgm.com), prawie w każdym zagraniu widać rękę i decyzję trenera. Taki pomysł przyjęto, i taki pomysł się sprawdza. Może to potwierdzić Polski Cukier, który w Warszawie zdołał rzucić 63 punkty w meczu.

Na rzecz trenera przemawia też sposób wykorzystania poszczególnych graczy. To był m.in. problem Jakuba Karolaka, którego (trochę jak Adama Waczyńskiego w kadrze) w poprzednich klubach nie potrafiono wykorzystać na miarę faktycznego potencjału. A w Warszawie? Najlepsze w karierze 45.9% celnych rzutów z dystansu, średnio 14 punktów na mecz i ogólne wrażenie, że ktoś wreszcie faktycznie gra tak, by wykorzystać jego talent strzelecki.

*

Legia oczywiście nie jest zespołem kompletnym, raczej nie stanie się też kandydatem do medali. Brakuje jej choćby jeszcze jednego, ważnego gracza na rozegraniu. Ale zrobiła takie postępy i gra na tyle dobrze, że otwarcie ma prawo mówić o walce o czołową ósemkę i grę w playoff.

Tomasz Sobiech

