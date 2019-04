Legia wygrała w Krośnie – żelazne nerwy w końcówce

Aż 17 zbiórek w ataku i pewne rzuty wolne w ostatniej minucie. Legia Warszawa odparła pościg Miasta Szkła, wygrywając minimalnie w Krośnie 88:85.

Miasto Szkła Krosno najwyraźniej nie przygotowało patentu na obronę przeciwko Rusłanowi Patiejewowi i Legia zaczęła mecz od prowadzenia 10:0, a potem już poszło. Potężny Rosjanin z łatwością punktując spod samego kosza dał gościom przewagę, której nie oddali już do końca meczu.

W kolejnych minutach rozkręcił się Jakub Karolak (11 pkt. do przerwy) i mimo efektownych, indywidualnych popisów Jabariego Hindsa, Legia dość pewnie prowadziła do przerwy 52:39.

W drugiej połowie zespól z Krosna poprawił grę w ataku – trójki trafiali Dariusz Oczkowicz i Paweł Krefft, pod kosz z dobrym efektem kilka razy pofatygował się Jordan Loveridge. Gospodarze bronili jednak zbyt słabo, aby zniwelować stratę. Tym razem po głowach skakali im Keanu Pinder i Jorge Bilbao, zgarniający kolejne zbiórki w ataku. Po 30 minutach było 74:62 dla Legii.









W czwartej kwarcie drużyna z Warszawy stanęła w ataku. Trochę na skutek lepszej obrony Miasta Szkło, trochę z powodu własnej, wolnej i schematycznej, gry. Krośnianie kilka razy ładnie pobiegli do kontrataków, z udziałem dynamicznego Macieja Bojanowskiego.

Gospodarze zbliżyli się na zaledwie 4 oczka (73:77) i mieli swoje szanse, aby jeszcze poprawić ten wynik. Szło jak po grudzie, ale szło – na 38 sekund przed końcem Legia miała tylko 1 punkt przewagi. Goście wytrzymali jednak presję – wszystkie rzuty wolne trafili Pinder i Kowalczyk, co dało Legii minimalną wygraną. Było to możliwe także dlatego, że decyzje w ataku ze strony gospodarzy były dość zadziwiające.

Legia coraz bliżej playoff, Miasto Szkła w coraz większych kłopotach.

TS

