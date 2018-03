Legia wygrywa mecz! Jobi Wall trafiał jak John Wall

Rewelacyjna skuteczność i najlepszy mecz w sezonie. Legia Warszawa zasłużenie wygrała z Polpharmą w Starogardzie 105:101. Doskonale zagrał Amerykanin Jobi Wall, który trafił 6 trójek.

Zespół z Warszawy pokazał poziom gry i skuteczność tak dobrą, jakby to on grał o playoff. W całym meczu goście trafili 56% rzutów z gry oraz fantastyczne wręcz 55% (15/27) rzutów z dystansu. Tak dobrze w PLK Legia w tym sezonie jeszcze się nie prezentowała.

Zdecydowanie najlepszy mecz na polskich parkietach zagrał Jobi Wall, który zdobył 24 punkty, trafiając doskonałe 9/12 rzutów z gry, w tym 6/9 z dystansu. Cichym bohaterem był walczak Adam Linowski, który zanotował 5/5, miał 16 punktów, 5 zbiórek i 5 asyst.

Bardo dobrze grę prowadził Łukasz Wilczek, który miał 15 punktów i 9 asyst. Anthony Beane tym razem zdobył 23 punkty. W ostatnich minutach bardzo przydała się waleczność Jorge Bilbao.

Polpharma też grała całkiem dobrze w ataku. Sęk w tym, że broniła źle, a wręcz bardzo źle. Aż 61 punktów straconych do przerwy na własnym parkiecie to absolutna katastrofa. W ofensywie wreszcie przebudził się Marcin Flieger (29 punktów), ale i on w końcówce nie trafił dwóch najważniejszych rzutów z dystansu, choć pozycje były niezłe. Zabrakło punktów Joe Thomassona, który trafił tylko 2-8 z gry.

Legia wygrała minimalnie, ale zasłużenie. To jednak jej dopiero trzecia wygrana w sezonie, z bilansem 3-24 pozostaje oczywiście na ostatniej pozycji w tabeli. Polpharma tą porażką definitywnie pogrzebała swoje szanse na playoff.

