Legia wygrywa z Krosnem – Anthony Beane znów w gazie

Drugie z rzędu zwycięstwo zespołu z Warszawy. Legia pewnie pokonała przedostatnie w tabeli Miasto Szkła 101:84, a Anthony Beane zdobył 31 punktów.

Pierwsza połowa obu zespołom upłynęła pod znakiem dosyć beztroskiej wymiany ciosów. Minimalnie lepsi byli w tym goście z Krosna, którzy prowadzili do przerwy 52:50. Legia trzymała się bardzo blisko przede wszystkim dzięki Anthony’emu Beane’owi, który po indywidualnych akcjach zdobył 15 punktów.

Sytuacja w drugiej połowie zauważalnie się zmieniła, z dwóch powodów. Po pierwszej, gospodarze znacznie mocniej przyłożyli się do obrony. Po drugie, Beane dostał wyraźniejsze wsparcie od kolegów z drużyny – jeden z lepszych meczów w sezonie zagrał Chauncey Collins, który zdobył 21 pkt. (4/7 z dystansu), po 2 celne trójki zaliczyli Kołodziej, Wall i Wilczek.

Miasto Szkła stopniowo traciło chęć do walki, po 52 punktach w pierwszej połowie, goście uzbierali zaledwie 32 w drugiej. Nieźle grali Jakov Mustapić (20 pkt.) i Anton Gaddefors, ale krośnianie zbyt wyraźnie przegrywali walkę o zbiórki (26:36 w meczu), no i nie mieli gracza robiącego taką różnicę, jak Beane.

Amerykański rzucający Legii, który najprawdopodobniej wygra ligową klasyfikację strzelców, skończył mecz z 31 punktami. Trafił przyzwoite 10/21 rzutów z gry, dodał 6 zbiórek i 3 asysty.

Legia zanotowała 5 wygraną, ale już na pewno będzie ostatnią drużyną na koniec sezonu. Krosno ma bilans 8-22 i skończy rozgrywki na przedostatniej pozycji.

