Legia zagra w playoff! – stempel w meczu z GTK

Jeszcze w poprzednim sezonie byli na samym dnie, a zaledwie rok później meldują się w najlepszej ósemce w PLK. Legia pokonała na własnym parkiecie GTK Gliwice 84:67 i na kolejkę przed końcem rundy zasadniczej jest już pewna awansu do playoff.

Taki obrót spraw przed sezonem wydawał się mało realny. Celem Legii po koszmarnym sezonie 2017/18 było przede wszystkim spokojne utrzymanie. Jednak po bardzo udanym początku sezonu apetyty urosły i słusznie – drużyna z Warszawy zapewniła sobie właśnie miejsce w najlepszej ósemce PLK.

Stempel został postawiony w meczu z GTK Gliwice. Gospodarze wygrali dość wysoko, choć przeprowadzony w nieco świątecznej atmosferze (zarówno na boisku, jak i na trybunach) mecz nie do końca układał się tak, jakby sobie tego życzył Tane Spasev.

Legia dopiero w trzeciej kwarcie wyraźnie zaznaczyła swoją przewagę w tym spotkaniu. Warszawiacy agresywną i szczelną obroną ograniczyli poczynania GTK w ataku i spokojnie dowieźli zwycięstwo do końca.

Świetnie zagrał znów Omar Prewitt, który, po zdobyciu 33 punktów w Zielonej Górze, tym razem zanotował 32 oczka. Amerykanin jest w znakomitej formie w końcówce sezonu i przypomina o sobie w kontekście głosowania na zawodników do nagród za sezon zasadniczy.

Legioniści w ostatniej kolejce pojadą na mecz do Starogardu Gdańskiej by powalczyć o lepsze miejsce niż ósme. Niemniej jednak sam awans do fazy playoff jest dla kluby ze stolicy sporym sukcesem. Gratulujemy postępów!

