Legia zostaje w ekstraklasie – wyniki bez znaczenia

Nie będzie zmian regulaminu PLK – po wycofaniu Czarnych z ligi nie spadnie zatem żadna drużyna. Oznacza to, że nawet jeśli Legia nikogo nie dogoni, nadal będzie grać na najwyższym szczeblu.

James Harden wygrywa w takich butach – sprawdź modele >>

Po oficjalnym wycofaniu z PLK Czarnych Słupsk, w lidze zostało 16 drużyn. I tyle też, zgodnie z regulaminem pozostanie w niej na najbliższy sezon. Byt Legii, która zdołała wygrać tylko 1 z 19 meczów, jest zatem także niezagrożony, nawet jeśli zespołowi z Warszawy nie uda się nikogo dogonić. Byłoby to bardzo trudne – przedostatni w obecnej tabeli AZS Koszalin ma na koncie o 5 zwycięstw więcej, podobnie Miasto Szkła Krosno.

– Przeanalizowaliśmy sytuację dokładnie pod względem regulaminowym i prawnym. Zgodnie z regulaminem Czarni mimo wycofania będą sklasyfikowani na koniec sezonu na 17. miejscu, co oznacza, że tylko oni stracą prawo gry – powiedział wiceprezes PLK i prezes PZKosz Grzegorz Bachański w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Żadna z drużyn nie musi się już martwić o utrzymanie w PLK.