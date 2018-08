Lekcje Startu na Litwie – wysoka porażka w Prenach

Litewska drużyna zamieniła braci Ball na braci Ławrynowiczów i z pewnością ta zmiana wyjdzie wszystkim na dobre. TBV Start Lublin przegrał wyraźnie sparing z Prienu Skycop 63:80.

W takich butach finały NBA wygrywa Kevin Durant! >>

W poszukiwaniu wartościowych sprawdzianów z silnymi rywalami Start udał się na Litwę. W pierwszym spotkaniu zmierzył się z jednym z litewskich potentatów, grającym w EuroCup, Rytas Wilno (niegdyś Lietuvos Rytas). Faworyt okazał się lepszy aż 100:71.

Prienu Skycop był jednym ze słabszych zespołów litewskiej ekstraklasy, ale za to jednym z najgłośniejszych. To tutaj odbywała się w zeszłym sezonie szopka z udziałem rodziny Ball. W Prenach wrócono jednak do koszykówki. Udało się m.in. przekonać do kontynuowania kariery (już prawie 39-letnich) znanych braci Krzysztofa i Dariusza Ławrynowiczów, grają też (ostatnio GTK Gliwice) Amerykanin Maverick Morgan czy dawne sławy litewskiego basketu – 39-letni Mindaugas Lukauskis oraz ponad 41-letni Dainius Salenga.

Start drugi ze sparingów także przegrał wyraźnie, 63 zdobyte punkty pokazują problem z atakiem, wpadło m.in. tylko 6/27 rzutów z dystansu. Najskuteczniejszym graczem gości z Lublina był James Washington, który zdobył 18 punktów. Marcin Dutkiewicz dodał 15 oczek, ale trafił tylko 5/14 z gry. Nieudany występ zaliczył Kacper Borowski.

U rywali najlepszym graczem okazał się były zawodnik Polpharmy Ovidijus Varanauskas, który zdobył 22 punkty. Spośród weteranów, Lukauskis zdobył 9 punków, Salenga 8, a Krzysztof Ławrynowicz 6.

Prienu Skycop – TBV Strat Lublin 80:63 (14:16, 20:14, 20:19, 26:14)

Punkty dla Startu: Washington 18, Dutkiewicz 15, Szymański 7, Gospodarek 7, Mirković 6, Upson 6, Dziemba 3, Pelczar, 1, Borowski 0, Czerlonko 0.

W takich butach finały NBA wygrywa Kevin Durant! >>