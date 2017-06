Leończyk zostaje we Włocławku – Anwil wybiera solidność

Bardzo doświadczony podkoszowy (31 lat) zagra jeszcze jeden sezon w klubie z Kujaw. Według deklaracji agenta, zgodził się na obniżkę pensji.

Paweł jest zdeterminowany i ja potrzebuję takich graczy – powiedział dla oficjalnej strony Anwilu trener Igor Milicić. Klub i zawodnik deklarują, że dla obu stron będzie to okazja do “wyrównania rachunków” po nieudanym zakończeniu poprzedniego sezonu.

Statystyki z całego sezonu Paweł Leończyk miał dobre. Zdobywał średnio 10.1 pkt., (czwarty wynik w zespole), notował 5 zbiórek i 1.7 asysty. Trafiał z gry 58.5 % rzutów, w tym 36.5 % z dystansu.

Wypadał solidnie, ale trudno nazwać go liderem, rzadko bywa zawodnikiem robiącym kluczową różnicę w spotkaniach. Tylko 2 razy w sezonie przekroczył barierę 20 zdobytych punktów, jego rekord to 21. W statystyce “+/-” był siódmy w zespole.

Według naszych informacji, Paweł Leończyk miał zbyt wielu ofert z innych klubów PLK. Agent koszykarza zasugerował na Twitterze po ogłoszeniu umowy, że koszykarz zgodził się na obniżkę pensji.

Dla Anwilu, przy zapowiedziach podobnego lub nieco niższego budżetu niż w minionym sezonie, zatrudnienie Pawła Leończyka to sukces. Ale nie jest to też raczej wiadomość, która jakoś konkurencję przestraszy.

