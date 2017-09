Lewis, Washington, Start! Zabójczy duet w Lublinie

– Nie wiem, skąd tyle pytań o to, jak pogodzić Chavaughna i Jamesa. Oni się przecież nie wykluczają, tylko uzupełniają – mówi David Dedek, którego Start już wygrywa sparingi.

Transfery Chavaughna Lewisa, Jamesa Washingtona, Darryla Reynoldsa oraz Urosa Mirkovicia sprawiły, że w okresie przygotowawczym oczy wielu kibiców zwrócone są właśnie na Start Lublin. Ligowy słabeusz naprawdę ma niezłą siłę rażenia, widać to po sparingach.

Na razie było ich pięć, wiele jeszcze w niepełnych składach, ale bilans 4-1 i wygrany turniej w Dąbrowie Górniczej są sygnałem, że lublinianie będą chcieli walczyć o play-off. – Chcemy być w grupie drużyn, które rywalizują o ósemkę. Myślę, że jest na to szansa – mówi David Dedek.

Słoweniec jest zadowolony, że skompletował zespół, w którym są zawodnicy – jak mówi – i walczący, i atletyczni, i doświadczeni, i młodzi. – Zależało nam na tym, żeby zawodnicy się nie dublowali swoimi umiejętnościami. I mamy taki zestaw, w którym każdy może wnieść coś swojego, coś innego.

Najciekawiej będzie na obwodzie, gdzie obok siebie zagrają dwie różne jedynki, które mogą być też dwójkami – Lewis i Washington. Na weekendowym turnieju w Dąbrowie Górniczej, gdzie Start wygrał z gospodarzami (78:74), Pardubicami (83:77) i Smokami Mińsk (67:60), obaj pokazali, że mogą być liderami i prowadzić do zwycięstw.

Washington w pierwszym meczu z Pardubicami miał 24 punkty (8/12 z gry), 3 asysty i 4 przechwyty, Lewis rzucił 17 „oczek” ze Smokami, w swoim debiucie w Starcie – miał 5/7 z gry i 6/8 z wolnych, a także 5 zbiórek i 4 asysty.

Z Dąbrową tę linijkę niemal powtórzył (16 punktów, 5 zbiórek, 4 asysty), a Washington dodał 14 „oczek” i 4 asysty. Jak Dedek z tej przebojowej dwójki będzie korzystał?

– Różnie. Nasze zagrywki, taktyka, są tak dopasowane, że pozycje rozgrywającego i rzucającego nie mają wielkiego znaczenia. Nie mam obaw, każdy z tych chłopaków może spisać się dobrze w różnej roli – mówi trener Startu.

Kto będzie nr 1 pod względem charakterologicznym, kto stanie się liderem zespołu? – Według mnie nie ma takiej potrzeby, by ten lider się klarował. My nie mamy drużyny, w której zespół ma ciągnąć jeden człowiek. Każdy ma umiejętności i cechy, które pomagają w wygrywaniu – dodaje Dedek.

Na turnieju w Dąbrowie nieźle spisywali się też Uros Mirković, Marcin Dutkiewicz, Mateusz Dziemba czy Bartosz Ciechociński. Krócej grał Darryl Reynolds, który na początku drugiego spotkania doznał urazu. W pierwszym meczu zaliczył jednak double-double: 12 punktów i 12 zbiórek.

– On jest bardzo mocny na deskach, stawia dobre zasłony, dobrze broni. I nie potrzebuje piłki w rękach, by grać swoje w ataku. Idealnie do nas pasuje – mówi Dedek dodając, że Reynolds jest zupełnie innym typem gracza niż Brandon Peterson, który grał w Starcie w minionym sezonie. – Właśnie dlatego, że nie potrzebuje mieć piłki, by dobrze się czuć na boisku.

