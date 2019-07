Leyton Hammonds – obiecujący skrzydłowy w Gdyni

Podbój Europy zaczął od Węgier, teraz robi kolejny krok. Leyton Hammonds, został nowym zawodnikiem Arki Gdynia. Amerykański skrzydłowy powinien być jednym z liderów zespołu Przemysława Frasunkiewicza.

Leyton Hammonds (24 lata, 203 cm) to absolwent uczelni Oklahoma State, na której spędził 4 lata. Po ukończeniu studiów przeniósł się do Europy, a jego pierwszym klubem była fińska BC Nokia. Ostatni sezon spędził zaś na Węgrzech, gdzie grał dla Egis Kormend.

Egis Kormend to najlepsza drużyna sezonu zasadniczego na Węgrzech, która jednak w finale nie dała rady Falco-Vulcano Szombathely. Były już zespół Hammonds triumfował także w rozgrywkach Alpe Adria Cup, z których znamy GTK Gliwice.

Amerykanin w minionych rozgrywkach w barwach węgierskiej ekipy rozegrał aż 56 spotkań, 55 w pierwszej piątce. Zdobywał średnio 13,6 punktu, zbierał 5,1 piłki i trafiał 36% za 3 punkty, w 26 minut spędzanych na parkiecie.

Amerykanin powinien być jednym z liderów Arki, choć nie należy się spodziewać monopolizowania gry przez niego. Nie jest tak dobry 1 na 1 jak chociażby Josh Bostic i raczej porównań do lidera Arki z poprzedniego sezonu nie ma co szukać.

Leyton to świetny atleta, który raczej gra na obwodzie (ponad 4 trójki oddawane na mecz). Jest to gracz uniwersalny, który może grać jako niski skrzydłowy, ale także jako czwórka w niższych ustawieniach. Jeśli chodzi o możliwości atletyczne i styl gry, porównać go można do Clevelanda Melvina.

Hammonds to trzeci gracz zagraniczny, jaki dołącza tego lata do składu Arki Gdynia. Wcześniej kontrakt parafowali Devonte Upson i Phil Greene IV.

