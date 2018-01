LiAngelo, LaMelo i wielkie LeZero w debiucie

Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać po objazdowym cyrku spod znaku Ball, wiadomo było, że LiAngelo i LaMelo to dopiero kandydaci na zawodowych koszykarzy. Ale 0 – zero! – punktów w meczu ligi litewskiej?!

LeBron i jego królewska kolekcja butów – sprawdź >>

Dobrze, że kolejny, a na pewno najciekawszy koszykarsko etap rodzinnej eskapady na Litwę mamy już za sobą – medialna gorączka narastała, LiAngelo, LaMelo, a na pewno LaVar, wychodzili od kilku tygodni z lodówek. Ale OK – wszyscy byliśmy ciekawi, jak młodsi bracia Lonzo wypadną w meczu o stawkę.

No i wypadli – słabo. LiAngelo miał 0/3 w 9 minut, LaMelo 0/4 w 5 minut. I nie wiadomo, co bardziej znaczące – słaba skuteczność czy krótki czas gry. Trener Virginijus Seskus nie zdecydował się na nich postawić w większym wymiarze, bo mecz był jednak o stawkę – jego Vytautas zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli litewskiej ligi, a przeciwnik, Lietkabelis Poniewież, jest na czwartej pozycji.

I nic się na razie nie zmieni, Lietkabelis wygrał z Vytautasem 95:86. A bracia Ball pokazali w debiucie wielkie nic.