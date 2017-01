Lider zagra ze Stelmetem bez kluczowego gracza?

Badanie rezonansem pokazało, że więzadła krzyżowe są całe, ale Bartosz Diduszko odczuwa ból w prawym kolanie. Możliwe jest, że Polski Cukier pojedzie na hit do Zielonej Góry bez swojego skrzydłowego.

W środowym meczu ze Startem Lublin (84:73) Bartosz Diduszko wszedł z ławki w połowie pierwszej kwarty, ale już po trzech minutach zszedł z boiska na dobre. Doznał urazu prawego kolana. – Wchodziłem pod kosz, noga mi „siadła”, poszedł na nią większy ciężar – mówi 28-letni koszykarz.

Od razu po spotkaniu „Didi” przeszedł badanie rezonansem magnetycznym, które wykluczyło najpoważniejszą kontuzję –więzadła krzyżowe na szczęście są całe. – Staram się chodzić normalnie, ale ból czuję. Ostatecznej diagnozy jeszcze nie znam, przechodzę kolejne badania. W tej chwili nie mam pojęcia czy zagram w niedzielę w Zielonej Górze, czy nie – dodał.

Gdyby Polski Cukier na hit PLK ze Stelmetem pojechał bez Diduszki, byłaby to duża strata dla drużyny Jacka Winnickiego. Niepokonany lider, który ma już bilans 13-0, co mecz dostaje średnio od swojego skrzydłowego 10,2 punktu oraz 4,2 zbiórki, ale też wiele rzeczy w statystykach niewidocznych – waleczność, dobrą obronę, uzupełnianie strzelców.

Brak Diduszki znacznie zmniejszyłby możliwość rotacji Polskiego Cukru, a akurat Stelmet pod tym względem jest najsilniejszym zespołem w lidze – mistrzowie Polski wygrali pięć meczów z rzędu w PLK, z bilansem 10-3 zajmują drugie miejsce za torunianami.

Mecz na szczycie odbędzie się w niedzielę o 12.40, transmisja w Polsacie Sport.

