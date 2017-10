Liderzy PLK: Punkty i eval Lewisa, Johnson królem asyst

Średnia na poziomie ponad 26 punktów na mecz byłaby najlepszym indywidualnym wynikiem w PLK od wielu lat. Przedstawiamy zestawienie liderów najważniejszych zestawień statystycznych.

Strzelcy (średnia na mecz):

1.Chavaughn Lewis (Start) – 26.50

2.Kevin Punter (Rosa) – 22.67

3.Dominic Artis (Czarni) – 20.20

4.Krzysztof Szubarga (Asseco) – 19.75

5.Andrija Bojić (Polpharma) – 19.00

Ciekawostka? Krzysztof Szubarga jest jedynym Polakiem w Top 15 strzelców PLK.

Zbiórki (średnia na mecz):

1.DJ Shelton (MKS) – 9.75

2.CJ Aiken (Czarni) – 9.60

3.Nikola Marković (Trefl) – 8.25

4.Vladimir Dragicević – 8.00

5.Piotr Szczotka – 7.75

Ciekawostka? Średnia z poprzedniego sezonu Piotra Szczotki wynosiła 4.9

Asysty (średnia na mecz):

1.Aaron Johnson (Stal) – 8.7

2.Krzysztof Szubarga (Asseco) – 8.3

3.Kamil Łączyńki (Anwil) – 6.8

4.Dominic Artis (Czarni) – 6.6

5.Łukasz Koszarek (Stelmet) – 6.5

Ciekawostka? Postęp Francisa Hana (Turów), który jest na 7. pozycji – 5.8 asysty na mecz.

Bloki (średnia na mecz):

1.Dariusz Wyka (Asseco) – 2.00

2.Adam Łapeta (Stal) – 2.00

3.CJ Aiken (Czarni) – 1.40

Ciekawostka? Jedynym graczem Stelmetu, który zaliczył dotąd więcej niż 1 blok w sezonie jest James Florence (ma 2 w 5 meczach).

Przechwyty (średnia na mecz):

1.Dominic Artis (Czarni) – 3.00

2.Aaron Broussard (MKS) – 2.25

3.Chavaughn Lewis (Start) – 2.00

4.Jure Skifić (Stal) – 2.00

5.Brandon Brown (Trefl) – 1.75

Josip Sobin (Anwil) – 1.75

Kamil Łączyński (Anwil) – 1.75

Eval (średnia na mecz):

1.Chavaughn Lewis (Start) – 27.3

2.Jure Skifić (Stal) – 25.0

3.Vladimir Dragicević (Stelmet) – 24.2

4.DJ Shelton (MKS) – 22.8

5.Krzysztof Szubarga (Asseco) – 22.8

*Wszystkie dane za PLK

