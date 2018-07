Liga bez Turowa, Stal i Dąbrowa walczą o życie

Turów Zgorzelec nie zagra w najbliższym sezonie PLK. Liga nie przyznała licencji MKS Dąbrowa oraz Stali Ostrów Wlkp., ale te drużyny mogą się jeszcze uratować – mają 7 dni na złożenie odwołania.

O problemach finansowych – kilkumilionowym zadłużeniu – Turowa Zgorzelec mówiło się już od dawna, jego upadek nie jest zaskoczeniem, choć w ostatnich tygodniach klub próbować jeszcze podejmować działania restrukturyzacyjne. Klub wydał dziś komunikat po wycofaniu się ze starań o licencję.

MKS Dąbrowa ma ważne wyroki z trybunału BAT, które najwyraźniej nie zostały zapłacone. problemy ma także Stal – PLK w oficjalnych pismach informowała, że nie zgodzi się na powtórne rozgrywanie meczów ekstraklasy w maleńkiej sali w Ostrowie.

Być może obu tym klubom uda się jednak spełnić wymogi i zagrać w lidze w sezonie 2018/19. Jeśli nie – liga z dotychczasowych 17 zmniejszy się do 14 zespołów.

Treść oficjalnego komunikatu PLK:

„Zarząd Polskiej Ligi Koszykówki informuje, że procedurę licencyjną do gry w rozgrywkach 2018/2019 Energa Basket Ligi pozytywnie przeszło 14 klubów.

W Energa Basket Lidze w sezonie 2018/2019 zagrają: Anwil Włocławek, Arka Gdynia, AZS Koszalin, GTK Gliwice, King Szczecin, Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno, Polpharma Starogard Gdański, Polski Cukier Toruń, Rosa Radom, Spójnia Stargard, Stelmet Enea BC Zielona Góra, TBV Start Lublin oraz Trefl Sopot.

PGE Turów Zgorzelec wycofał swój wniosek o przyznanie licencji okresowej.

Licencji nie otrzymały BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski i MKS Dąbrowa Górnicza. Kluby mogą w ciągu siedmiu dni złożyć odwołanie do Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Koszykówki.”

źródło: PLK

