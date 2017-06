I liga na dziko – raczej 18 niż 16 klubów

Kluby nie chcą powiększenia I ligi, ale w przejściowym sezonie może w niej zagrać 18 drużyn. Jedna dostałaby wówczas dziką kartę, a spadałoby aż pięć zespołów.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

O dyskusjach nad kształtem I ligi pisaliśmy pod koniec maja, kilka dni temu w PZKosz odbyło się w tej sprawie spotkanie z klubami. Dużego zainteresowania nie wywołało – fakt, że stawiło się na nim dziewięć klubów I ligi, świadczy o tym, że część jest niepoważna. Nieobecni mają wypełnić ankiety, jaki wariant preferują, ostateczną decyzję podejmie zbierający się za kilka dni zarząd PZKosz.

Na spotkaniu odbyły się jednak dyskusje i głosowania. Wariant z powiększeniem ligi do 20 drużyn i podziałem na dwie grupy został odrzucony, kluby generalnie nie chcą rozszerzania, bo więcej zespołów, to dodatkowe mecze i koszty.

Obecne na spotkaniu kluby w stosunku 9:0 głosowały za utrzymaniem 16 drużyn, ale w związku z tym, że z PLK spadły dwa zespoły i w tej chwili prawo do gry w I lidze posiada 17 zespołów, bardziej prawdopodobny jest wariant rozszerzenia jej do 18 drużyn, do najniższej parzystej liczby. Tym bardziej, że są chętni na dziką kartę.

Jej cenę ustalono na 40 tys. zł dla spadkowiczów (Noteć Inowrocław, ACK UTH Rosa Radom, AZS AGH Kraków) i półfinalisty play-off II ligi (AZS UMCS Lublin) oraz na 60 tys. dla pozostałych drużyn (zainteresowany byłby Górnik Wałbrzych i podobno dwa inne kluby).

W sytuacji, w której o jedną dziką kartę aplikowałoby więcej drużyn, decyzję o tym, komu ją sprzedać, podjąłby zarząd PZKosz.

Na spotkaniu dyskutowano też nad teoretyczną sytuacją, w której nie wszystkie z 17 klubów zgłosiłyby się do rozgrywek I ligi. W naszych rozmowach z prezesami – nie wiedzieć czemu – pojawiała się zwykle Siarka Tarnobrzeg. Ale w tym przypadku mogłoby być tak, że PZKosz zdecydowałby o powiększeniu I ligi do 18 drużyn – o dwa, które są chętne na dziką kartę.

Tak czy inaczej – najbliższy sezon ma być tylko przejściowym, w rozgrywkach 2018/19 liczba klubów w I lidze ma zostać ograniczona do 16. A to oznacza, że za rok do II ligi spadnie aż pięć zespołów – wstępne ustalenia są takie, że dwa najsłabsze opuszczą ligę po rundzie zasadniczej, a drużyny z miejsc 11-16 zagrają w play-out, jak dotychczas.

17 klubów, które mają prawo gry w I lidze:

Polfarmex Kutno

Siarka Tarnobrzeg

GTK Gliwice

Sokół Łańcut

Spójnia Stargard

GKS Tychy

Jamalex Polonia 1912 Leszno

meritumkredyt Pogoń Prudnik

Biofarm Basket Poznań

Kotwica Kołobrzeg

Znicz Basket Pruszków

SKK Siedlce

Zetkama Doral Nysa Kłodzko

Enea Astoria Bydgoszcz

R8 Basket Kraków

Śląsk Wrocław

KK Warszawa

ŁC

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>