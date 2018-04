Liga Mistrzów: Jest Monaco, jest Punter

Poznaliśmy uczestników turnieju Final Four w koszykarskiej Champions League. W ostatecznej rozgrywce wezmą udział: AS Monaco, Ludwigsburg, AEK Ateny oraz Murcia.

Under Armour Curry 3ZERO „Black/White” – super buty w super cenie! >>

Jako pierwsze, jeszcze we wtorek, w finałowej rozgrywce zameldowało się AS Monaco, czyli pogromca Stelmetu. Po wygranej na wyjeździe z Banvitem różnicą 9 punktów, rewanż na własnym parkiecie wcale nie okazał się spacerkiem. Zespół Saso Filipovskiego długimi fragmentami utrzymywał niewysokie prowadzenie. Ostatecznie Monaco przegrało jednak tylko 74:75, co wystarczyło do awansu.

Gerald Robinson zdobył aż 30 punktów (9/13 z gry). W tureckiej drużynie wystąpił oczywiście Damian Kulig, zanotował 8 punktów i 7 zbiórek.

***

Nietypowo wyglądała rywalizacja w niemieckiej parze – zespół MHP Riesen Ludwigsburg przegrał w pierwszym meczu u siebie 81:86, aby dla odmiany na wyjeździe zwyciężyć 89:77 i awansować dalej. Dla drużyny z Ludwigsburga aż 6 zawodników zaliczyło podwójne zdobycz punktowe, a najwięcej (16) miał Kerron Johnson, w poprzednim sezonie grający w MKS Dąbrowa.









***

Hiszpańska UCAM Murcia bardziej męczyła się chyba we wcześniejszej rundzie, kiedy udało jej się wyeliminować obrońców tytułu – Iberostar. Tym razem zaliczyła dwie pewne wygrane z Pinarem Karsiyaka, w rewanżu kontrolując mecz i przewagę z pierwszego spotkania w Turcji, wygranego różnicą 14 oczek. Tym razem było 81:72, a najwięcej punktów (16) zdobył Brad Oleson.

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP >>

***

Czwartym finalistą i, według przecieków, gospodarzem turnieju finałowego, będzie AEK Ateny, który wprawdzie zremisował wyjazdowe spotkanie w Strasbourgu 83:83, ale w pierwszym meczu pokonał francuski zespół 78:69. W rewanżu najskuteczniejszym graczem zespołu z Aten był Kevin Punter, do niedawna gracz Rosy Radom, który zdobył 18 punktów.

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP >>