Liga potwierdza błąd sędziów – będą kary

Nie mogło być inaczej! PLK opublikowała oficjalne oświadczenie, w którym potwierdziła błąd arbitrów w końcówce meczu numer 2 w Ostrowie. Marc Carter faulował wówczas przy rzucie za 3 punkty DJ-a Newbilla.

Buty adidas D Rose 8 – w rewelacyjnej cenie!! >>

Ostatecznie Stal zwyciężyła 82:81 (relacja>>) i prowadzi w półfinale 2:0. W ostatniej minucie doszło do sytuacji, w której Marc Carter (Stal) zablokował DJ-a Newbilla, a sędziowie nie użyli gwizdków, choć sytuacja była ewidentna.

Pełna treść komunikatu PLK:

Wydział Sędziowski PLK S.A. informuje, że dokonał szczegółowej analizy zdarzenia w końcowej fazie meczu BM Slam Stal – Polski Cukier rozegranego w dniu 12 maja br. w Ostrowie Wielkopolskim.

Decyzja sędziów o zakwalifikowaniu zdarzenia jako „bez gwizdka” pomiędzy Markiem Carterem (BM Slam Stal) a D.J. Newbillem (Polski Cukier) była błędna. Należało orzec grę faul Marca Cartera.

Biorąc pod uwagę kontekst decyzji (ostatnia akcja w meczu) w stosunku do sędziów prowadzących niniejsze zawody zostaną wyciągnięte konsekwencje.”

źródło: plk.pl