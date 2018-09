Liga znów w Polsacie i na Emocjach – PLK podała szczegóły

Transmisje ligowych meczów koszykarzy zobaczymy w soboty i niedziele, zwykle o godz. 12.40. Nowością będzie magazyn poświęcony PLK, nadawany w poniedziałek, późnym wieczorem.

Liga w poniedziałek, 24 września potwierdziła informacje odnośnie transmisji i przekazów internetowych z meczów PLK. Najważniejsze fakty to:

– zobaczymy 2 mecze w kanałach Polsatu tygodniowo,

– stałą godziną transmisji ma być 12.40 – w soboty i niedziele,

– pojawi się 24-minutowy magazyn, nadawany w poniedziałki w okolicy godz. 22.

– wszystkie pozostałe mecze pokaże serwis Emocje.tv (za 40 zł miesięcznie),

– wszystkie przekazy internetowe w Emocje.tv mają zawierać komentarz.

Fragmenty oficjalnego komunikatu ligi:

Z każdej kolejki Energa Basket Ligi kibice najlepszej polskiej koszykówki mogą liczyć na dwie transmisje w Polsacie Sport – będą się one rozpoczynały w sobotę i w niedzielę o 12.30. Później będzie można przełączyć się na transmisje internetowe – wybrane spotkania będą pokazywane przez IPLA.tv. Pozostałe będzie można śledzić w serwisie Emocje.TV – nowością będzie komentarz.

Godziny rozpoczęcia meczów w większości przypadków nie będą się nakładać. Dzięki temu kibice będa mogli zobaczyć jeszcze więcej spotkań na żywo.

Ponadto, w każdy poniedziałek w Polsacie Sport emitowany będzie magazyn poświęcony Energa Basket Lidze. 24-minutowy program przygotuje ekipa Polsatu (m.in. Marcin Muras i Łukasz Cegliński), korzystając także z materiałów dostarczonych przez Emocje.TV oraz kluby EBL ze wszystkich meczów. Pierwsza emisja jest planowana na 8 października 2018 roku.

Od nowego sezonu mecze w Emocje.TV dostępne będą na zasadach subskrypcji – tygodniowej lub miesięcznej. Użytkownicy będą mogli zakupić dostęp do serwisu na okres 7 dni za kwotę 18 zł (płatność przelewem lub kartą) lub na 30 dni za 40 zł (płatność kartą).

W Emocje.TV widzowie dostaną możliwość obejrzenia przynajmniej 120 meczów w sezonie zasadniczym. W ofercie, tak jak do tej pory, nie znajdą się spotkania transmitowane na antenach Polsatu oraz w IPLA.tv. W ramach pakietów widz będzie miał dostęp do wszystkich materiałów na żywo, a także do nagrań zgromadzonych w dziale VOD. Nowością będą transmisje z komentarzem, ulepszony time shifting (funkcja pozwalająca cofnąć przekaz o 15 sekund) oraz materiały specjalne.

Pierwszy oficjalny mecz nowego sezonu – spotkanie o Lotto Superpuchar Polski – zostanie rozegrany w sobotę 29 września 2018 r. o godz. 20.00 w nowej hali widowiskowo-sportowej w Gnieźnie. O trofeum im. Adama Wójcika powalczą Anwil Włocławek i Polski Cukier Toruń. Transmisja w Polsacie Sport Extra HD.

Inauguracja sezonu 2018/2019 Energa Basket Ligi odbędzie się zaledwie tydzień później. W sobotę 6 października Spójnia Stargard podejmie Kinga Szczecin, a w niedzielę 7 października zobaczymy starcie Arki Gdynia z Anwilem Włocławek. Oba mecze o godz. 12.30 transmitowane będą w Polsat Sport HD.”

źródło: plk.pl

