Lillard i CJ nie odpuszczą – Blazers mają mecz 7!

Obwodowi liderzy z Portland raz jeszcze pociągnęli zespół i półfinał Zachodu rozstrzygnie się w ostatnim meczu. Blazers pokonali Denver Nuggets 119:108 i wyrównali stan serii na 3:3.

Jednostronny przebieg 5. meczu w Denver zasiał nieco wątpliwości w sercach fanów Blazers, ale liderzy zespołu w ostatnią noc przywrócili nadzieje. Damian Lillard zdobył 32 punkty (6 celnych trójek), a CJ McCollum 30 (znów kluczowe trafienia) i w tej pasjonującej serii czeka nas jeszcze jedno spotkanie.

Blazers wygrali także dzięki usprawnieniom. Jeszcze większą rolę w ataku dostał, świetnie dysponowany w tym playoff, Rodney Hood (25 pkt., 8/12 z gry). Przede wszystkim zaś, pod koszem trener Terry Stotts zaczął zdecydowanie mocniej stawiać na młodego Zacha Collinsa, który zagrał aż 29 minut i był ważnym elementem obrony Blazers.

Dla Nuggets niezastąpiony Nikola Jokić miał 29 punktów, 12 zbiórek i 8 asyst. Jamal Murrey dodał 24 punkty. Podstawowi gracze zagrali naprawdę nieźle, róznicę zrobił fakt, że goście z Denver mieli tym razem znikome wsparcie rezerwowych.

Mecz 7 tej serii odbędzie się w Denver, w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu.

