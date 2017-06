„Lipek” znów pofrunął po tytuł – ale wsady!

Gość jest niemożliwy, podczas konkursu wsadów na MŚ 3×3 w Nantes znów był najlepszy. Choć w świetnym finale Chrisa Staplesa pokonał tylko jednym punktem.

26-letni Rafał Lipiński wielokrotnie wygrywał konkursy wsadów, czterokrotnie triumfował m.in. w ramach cyklu FIBA 3×3 World Tour. Teraz swoje możliwości pokazał w Nantes, podczas mistrzostw świata 3×3.

I były to świetne dunki, a konkurs, w którym rywale też nieźle latali, stał na wysokim poziomie. W finale „Lipek” pokonał Amerykanina Chrisa Staplesa tylko 89:88. Trzecie miejsce zajął też mocny Vadim Piddubczenko.