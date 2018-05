Litwa jeszcze mocniejsza – Valanciunas zagra z Polską

Słynny środkowy Toronto Raptors poinformował, że zamierza w najbliższym okienku dołączyć do reprezentacji Litwy. Oznacza to, że zagra także w meczu w Polsce, który odbędzie się 28 czerwca.

Jonas Valanciunas (26 lat, 213 cm) zakończył właśnie grę z Raptors, którzy w półfinale Konferencji Wschodniej przegrali z Cavaliers 0:4. Litewski center był podstawowym podkoszowym zespołu z Kanady, w swoim piątym sezonie w NBA notując średnio na mecz 12.7 punktu i 8.6 zbiórki, trafiał 56% rzutów z gry.

– Rozmawiałem już z trenerem Dainiusem Adomaitisem i uzgodniliśmy, że po okresie odpoczynku dołączę do reprezentacji w trakcie najbliższego okienka – poinformował Valanciunas.

Dotychczasowe okienka reprezentacyjne pokrywały się z sezonem za Oceanem, więc w trwających eliminacjach do Mistrzostw Świata nie mógł wystąpić, podobnie jak wiele innych gwiazd litewskiej koszykówki, grających w Eurolidze. Nie przeszkodziło to ich reprezentacji, grającej bardzo rezerwowym składem, pokonać Polski w pierwszym meczu w listopadzie aż 75:55 (relacja TUTAJ)

Rewanż zapowiada się zatem na jeszcze trudniejsze zadanie – do Valanciunasa na pewno dołączą jeszcze inni, m.in. gracze Żalgirisu Kowno. Mecz Polska – Litwa odbędzie się 28 czerwca, w trójmiejskiej Ergo Arenie. Po 4. kolejkach spotkań nasi rywale mają bilans 4-0. Nasza reprezentacja, po nieoczekiwanej wpadce na Węgrzech, ma 2-2.

