Litwa na mundialu – uwaga na Holandię!

Ten niesamowity Mantas Kalnietis! Weteran litewskiej i europejskiej koszykówki w drugim meczu z rzędu kluczową trójką zapewnił swojej reprezentacji wygraną. Litwa z bilansem 8-0 awansowała do Mistrzostw Świata.

Kilka dni temu pisaliśmy o doskonałej końcówce meczu w Chorwacji, gdy Mantas Kalnietis trójką w ostatniej minucie dał Litwie wyjazdową wygraną. W poniedziałkowym meczu w Wilnie scenariusz się powtórzył, choć dramaturgia była jeszcze większa.

Holandia nie jest krajem słynącym z mocnej koszykówki, więc doniesienia o przebiegu meczu na Litwie wielu kibiców przyjmowało z niedowierzaniem. Skończyło się na 2 dogrywkach i to gospodarze mogli być w końcówce szczęśliwi, że nie przegrali tego meczu. To nie pierwszy przypadek w tych eliminacjach, gdy Holendrzy pozytywnie zaskakują jakością swojej gry. Warto o tym pamiętać, w perspektywie 2 meczów reprezentacji Polski z tą drużyną.

W drugim z doliczonych czasów gry Holendrzy prowadzili i mieli 3 punkty przewagi, ale faworyzowani gospodarze podźwignęli się raz jeszcze, a w decydującym momencie (wideo poniżej) rzut za 3 punkty na zwycięstwo znów trafił niezawodny Kalnietis. Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Dzięki tej dramatycznej wygranej, Litwa zapewniła sobie awans do Mistrzostw Świata w Chinach. Ciekawe, jak teraz będzie podchodziła do pozostałych 4 meczów eliminacyjnych.

W ostatnim z poniedziałkowych meczów naszej grupy Włochy na wyjeździe pokonały Węgry 69:63. Statystyki z tego meczu TUTAJ >>

Nie mamy nic przeciwko (awansują 3 najlepsze zespoły), aby kolejność w tabeli pozostała niezmienna już do końca eliminacji.

