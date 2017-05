Litwa i Węgry pierwszymi rywalami Polski w eliminacjach MŚ

Czwartym, najsłabszym przeciwnikiem, będzie zespół wyłoniony z sierpniowych preeliminacji, do drugiej fazy awansują trzy drużyny z tej grupy. I potem dla Biało-Czerwonych mogą zacząć się schody… Początek walki o chińskie MŚ 2019 – już w listopadzie.

Losowanie odbyło się w niedzielę w Kantonie – Polska wybierana była w trzeciej kolejności, z silniejszych koszyków dostaliśmy Litwę i Węgrów. Na tym etapie mogło być znacznie gorzej – Biało-Czerwoni mogli trafić np. na Hiszpanię i Słowenię, które znalazły się w grupie A.

Na dodatek wylosowanie Litwinów i Węgrów, to doskonała informacja dla polskich kibiców – na mecze Biało-Czerwonych nie będzie daleko, a podróż będzie relatywnie tańsza niż np. do Hiszpanii, Francji czy Serbii.

Ostatnim zespołem polskiej grupy C będzie ktoś z grona Słowacja, Szwecja, Bośnia i Hercegowina, Armenia, Albania, Austria, Holandia, Kosowo, Macedonia, Estonia, Portugalia, Bułgaria Białoruś – te zespoły w sierpniu zagrają w preeliminacjach, które wyłonią osiem drużyn do walki o MŚ.

Polacy zaczną eliminacje od meczu z Węgrami u siebie (23 listopada), potem pojadą na Litwę (26 listopada). Cały terminarz Biało-Czerwonych wygląda tak:

23.11.2017: Polska – Węgry

26.11.2017: Litwa – Polska

23.02.2018: Polska – zespół nr 4

26.02.2018: Węgry – Polska

28.06.2018: Polska – Litwa

01.07.2018: zespół nr 4 – Polska

Do drugiej fazy eliminacji awansują po trzy zespoły z każdej grupy – z zaliczeniem wyników z pierwszej razy. I wtedy dla Polaków zaczną się schody, bo drużyny z grupy C połączą się z najlepszą trójką grupy D (Włochy, Chorwacja, Rumunia i zespół z preeliminacji). Zakładając, że w powstałej w ten sposób grupie J znajdą się faworyci (Litwa, Włochy, Chorwacja, Węgry, Polska i Rumunia), Biało-Czerwoni musieliby się znaleźć w trójce, by pojechać do Chin.

I teraz – z jednej strony wiadomo, że Litwa, Włochy i Chorwacja są drużynami z wyższej półki, ale z drugiej: każda z tych reprezentacji ma w składzie koszykarzy z NBA. A w związku z tym, że na tzw. okienka w trakcie sezonu gracze z tej ligi zwalniani nie będą, te zespoły będą musiały być budowane nieco inaczej niż dotychczas.

Wyniki losowania pierwszego etapu eliminacji:

Wyniki losowania kwalifikacji do MŚ 2019 (liczby porządkowe, a nie numery koszyków):



Grupa A

1. Czarnogóra

2. Słowenia

3. drużyna z kwalifikacji

4. Hiszpania

Grupa B

1. drużyna z kwalifikacji

2. Turcja

3. Łotwa

4. Ukraina

Grupa C

1. Polska

2. drużyna z kwalifikacji

3. Litwa

4. Węgry

Grupa D

1. Włochy

2. drużyna z kwalifikacji

3. Chorwacja

4. Rumunia

Grupa E

1. drużyna z kwalifikacji

2. Belgia

3. Francja

4. Rosja

Grupa F

1. drużyna z kwalifikacji

2. Czechy

3. Islandia

4. Finlandia

Grupa G

1. Niemcy

2. Serbia

3. drużyna z kwalifikacji

4. Gruzja

Grupa H

1. Izrael

2. Wielka Brytania

3. Grecja

4. drużyna z kwalifikacji

