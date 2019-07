Litwa zawsze mocna – Sabonis i Valanciunas gwiazdami

Zespół Dainiusa Adomaitisa ma piekielnie trudne zadanie w grupie, ale ma też świetnych zawodników. Litwa ogłosiła kadrę, która przygotowywać się będzie do mistrzostw świata w Chinach.

Znany z polskich parkietów (Anwil Włocławek, Śląsk Wrocław), a także ławki trenerskiej klubów z PLK (Czarni Słupsk, Anwil Włocławek), Dainius Adomaitis wybrał grupę zawodników, z których wyselekcjonuje skład na zbliżające się mistrzostwa Świata. Drużyna naszych sąsiadów w świetnym stylu pokonała eliminacje, o czym boleśnie przekonała się także reprezentacja Polski.

Wiele wskazuje na to, że Litwini do Chin pojadą w swoim najmocniejszym składzie, z gwiazdami z NBA, czyli Domantasem Sabonisem z Indiana Pacers i Jonasem Valanciunasem z Memphis Grizzlies.

Oprócz nich, w zespole znajdą się zawodnicy ograni w najlepszych zespołach Europy i Litwy. Mindaugas Kuzminskas, po grze w New York Knicks, jest gwiazdą Euroligi. Edgaras Ulanovas czy Paulius Jankunas to doświadczeni gracze, odnoszący sukcesy z Żalgirisem Wilno.

Rozgrywający: Mantas Kalnietis (ASVEL Lyon-Villeurbanne), Lukas Lekavičius (Żalgiris Kowno), Žygimantas Janavičius (BC SkyCop Prienai)









Rzucający obrońcy: Marius Grigonis (Żalgiris Kowno), Renaldas Seibutis (Tecnyoconta Zaragoza), Adas Juškevičius (Nanterre), Rokas Giedraitis (ALBA Berlin)

Niscy skrzydłowi: Mindaugas Kuzminskas (Olimpia Mediolan), Edgaras Ulanovas (Żalgiris Kowno), Jonas Mačiulis (AEK Ateny), Arnas Butkevičius (Lietuvos Rytas Wilno)

Silny skrzydłowi: Domantas Sabonis (Indiana Pacers), Paulius Jankūnas (Żalgiris Kowno), Eimantas Bendžius (Lietuvos Rytas Wilno), Gytis Masiulis (Neptunas Kłajpeda)

Środkowi: Jonas Valančiūnas (Memphis Grizzlies), Arturas Gudaitis (Olimpia Mediolan), Martynas Echodas (Lietuvos Rytas Wilno), Martinas Geben (Juventus Utena)

Litwę czeka na mistrzostwach bardzo trudna drabinka. Losowanie przypisało ich do grupy śmierci, w której znajdują się także Kanada, Australia i Senegal. Wyjście z grupy będzie najprawdopodobniej oznaczało wpadnięcie na Niemców lub Francję.

Pierwszy mecz w Chinach Litwini rozegrają 1 września w Dongguan, a ich rywalem będzie Senegal.

Wielkie gwiazdy pojadą na mundial także z reprezentacjami USA (tutaj>>), Kanady (tutaj>>), Serbii (tutaj>>) czy Francji (tutaj>>).

