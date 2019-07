Lonnie Walker – Spurs znów znaleźli perełkę (WIDEO)

Jego chyba najprzyjemniej ogląda się w tej Lidze Letniej. Lonnie Walker IV z San Antonio Spurs wypada świetnie i może być jedną z nadziei na przyszłość klubu z Teksasu.

Lonnie Walker IV (20 lat, 196 cm), po spędzeniu roku na uczelni Miami na Florydzie, został wybrany w zeszłorocznym drafcie przez San Antonio Spurs z 18. numerem. Niestety, kontuzje popsuły mu znacząco jego debiutancki sezon, w którym zdołał rozegrać zaledwie 17 spotkań (średnio 7 minut na parkiecie).

20-letni rzucający jednak wraca z przytupem, a konkretnie ze świetnym występem w Lidze Letniej rozgrywanej w Las Vegas. Walker zdobył aż 28 punktów w przegranej 59:75 z Orlando Magic. Trafił 11 z 17 rzutów z gry i co ciekawe, oddał tylko jeden niecelny rzut z dystansu (wideo z tego występu poniżej).

Wynik w Lidze Letniej oczywiście ma drugoplanowe znaczenie. Przede wszystkim patrzy się na indywidualne poczynania zawodników na parkiecie, więc występ Walkera mógł zrobić wrażenie. Być może to kolejna perełka wynaleziona przez Spurs z dalszym numerem draftu. Drużyna z San Antonio po cichu dysponuje całkiem ciekawym składem na następny sezon, w którym przynajmniej kilku młodych graczy (w tym także Walker, a przede wszystkim Dejounte Murray) może zaliczyć przełomowy sezon.

RW

