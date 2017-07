Lonzo Ball – letni Westbrook w butach Hardena

16 punktów, 10 zbiórek i 12 asyst przeciwko Cavaliers – w swoim czwartym meczu Ligi Letniej nastolatek z Lakers zaliczył drugie triple-double. I kontynuuje show z butami.

Lipiec należy w NBA do Lonzo Balla! Gdy nr 1 draftu Markelle Fultz leczy podkręconą kostkę, nr 2 błyszczy w Las Vegas. W czwartek może nie trafiał z gry (6/20, w tym 2/10 z trzy), ale kontrolował grę, znów miał duży wpływ na przebieg meczu – do 10 zbiórek i 12 asyst dołożył jeszcze 5 przechwytów, choć miał też 7 strat.

Jego Lakers pokonali Cavs 94:83.

To tylko Liga Letnia, ale Ball przechodzi do jej historii notując triple-double. To pierwsze, sobotnie przeciwko Boston Celtics (11 punktów, 11 zbiórek, 11 asyst) było pierwszym w 13-letniej historii rozgrywek w Las Vegas, teraz gość ma już dwa. Jego średnie z czterech meczów to 17,0 punktu, 8,3 zbiórki oraz 9,8 asysty.

No i oczywiście zaczynają się rozważania, czy Ball jest w stanie powtórzyć wyczyn Russella Westbrooka z rundy zasadniczej NBA i skończyć Ligę Letnią ze średnim triple-double – w sobotę Lakers zagrają z Brooklyn Nets, a potem mają szansę na kolejne mecze w play-off.

Balla z Westbrookiem łączą też studia na UCLA, natomiast w czwartek kandydat na gwiazdę Lakers połączył się z Jamesem Hardenem zakładając na mecz jego model butów Adidasa. I powtórzył to, co mówił po środowym występie w Nike – jego Big Baller Brand pozwala mu grać w tym, w czym chce.

Ciekawe to wszystko. A do sezonu NBA nawet jeszcze nie jest blisko.

Lonzo went with Adidas tonight. 👀 pic.twitter.com/lHMqm14CPx — ESPN (@espn) July 14, 2017