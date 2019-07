Losowanie eliminacji do EuroBasketu – z kim zagra Polska?

Już w najbliższy poniedziałek poznamy grupowych rywali w eliminacjach do EuroBasketu 2021. Polska losowana będzie z 4 koszyka.

FIBA podała dziś zasady losowania, które odbędzie się w poniedziałek, 22 lipca w Monachium.

Polska z koszyka 4 – zgodnie z tymi regułami – dostanie przeciwników z koszyków: 1, 5, 8.

Z grupy bez gospodarzy mistrzostw (Niemcy, Gruzja, Czechy, Włochy) awansują 3 najlepsze zespoły. Z grupy z gospodarzami – 2 najlepsze + gospodarz.

W koszyku 1 znajdują się same potęgi – Hiszpania, Francja, Serbia i Litwa.

Z koszyka 5 możemy wylosować kogoś z zestawu: Gruzja, Czarnogóra, Belgia, Izrael.

Z koszyka 8 będzie to ktoś z grona 12 zespołów, które jeszcze powalczą w kwalifikacjach.

Najbliższy EuroBasket odbędzie się we wrześniu 2021 roku. Eliminacje w „okienkach reprezentacyjnych” rozpoczną się w lutym przyszłego roku.