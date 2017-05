Losowanie eliminacji MŚ – dajcie nam Francję i Węgry

W niedzielę poznamy dwie drużyny, z którymi zmierzymy się w pierwszym etapie walki o mistrzostwa w Chinach w 2019 roku. Teoretycznie najlepiej, byśmy trafili na Francję i Węgry.

Po reformie kalendarza reprezentacji Polacy już w listopadzie rozpoczną bezpośrednie eliminacje do mistrzostw świata w Chinach w 2019 roku – nasze pierwsze od 1986 roku, gdy zajęliśmy trzecie miejsce za Grecją i Francją, nie uzyskując awansu na MŚ do Hiszpanii.

W niedzielę rozstrzygnie się, z kim zagramy w pierwszym etapie, bo eliminacje w europejskiej strefie będą dwustopniowe – najpierw 32 drużyny zostaną podzielone na osiem grup, po trzy najlepsze zespoły awansują dalej z zaliczeniem wyników.

W drugim etapie 24 drużyny utworzą cztery sześciozespołowe grupy – w nich awans do Chin uzyskają po trzy zespoły. W sumie z Europy na MŚ zagra 12 drużyn.

FIBA podzieliła 32 ekipy w skomplikowany sposób na aż osiem koszyków – w każdym są cztery zespoły. Grupy utworzą drużyny z koszyków nr 1, 4, 5 i 8 oraz 2, 3, 6 i 7.

Koszyki wyglądają następująco:

1: Hiszpania, Serbia, Francja, Litwa

2: Grecja, Włochy, Czechy, Łotwa

3: Chorwacja, Izrael, Turcja, Finlandia

4: Rosja, Słowenia, Węgry, Gruzja

5: Niemcy, Belgia, Polska, Czarnogóra

6: Islandia, Wielka Brytania, Ukraina, Rumunia

7: drużyny z sierpniowych dodatkowych kwalifikacji*

8: drużyny z sierpniowych dodatkowych kwalifikacji*

*będą to po dwie drużyny z grup: Słowacja, Szwecja, Bośnia i Hercegowina, Armenia – Albania, Austria, Holandia – Kosowo, Macedonia, Estonia – Portugalia, Bułgaria Białoruś.

Naszym zdaniem najlepszymi rywalami dla Polaków byłyby Francja, Węgry i Kosowo. Pierwsi odnoszą sukcesy na EuroBasketach, ale w związku z tym, że w większości meczów eliminacji nie będą grali koszykarze NBA, która nie wyrazi zgody na wyjazd swoich graczy w trakcie sezonu, Francja musiałaby zbudować swoją reprezentację od nowa.

Węgrzy to teoretycznie najsłabszy zespół z piątego koszyka, który w tym roku wróci na EuroBasket po 18 latach przerwy. Ostatnio zrobił postęp, w eliminacjach zagrał bardzo dobrze, ale bez przesady – to są Węgrzy. Rosja czy Słowenia są groźniejsze.

Natomiast w Kosowie będzie grał Dardan Berisha, były reprezentant Polski, co doda smaczku meczom z Biało-Czerwonymi. Oczywiście – Kosowo najpierw musiałoby wyjść z grupy i trafić do 8. koszyka.

Eliminacje będą rozgrywane przez cały sezon, w tzw. okienkach na reprezentację, w czasie których odbędą się po dwa spotkania. Pierwsze rozpocznie się w listopadzie 2017 roku, kolejne będą w lutym, czerwcu, wrześniu i listopadzie 2018 roku oraz w lutym 2019 roku.

Losowanie w chińskim Kantonie odbędzie się w niedzielę o godz. 14 polskiego czasu. Transmisja odbędzie się na YouTube.

